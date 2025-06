Ficovi sa zužuje manévrovací priestor: Zruší cirkevný sviatok na úkor nižšej DPH? V ceste mu stojí Vatikán

Ficovej vláde pri rušení cirkevného sviatku stoja v ceste vatikánske zmluvy. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, TASR/AP/Domenico Stinellis)

Veľké vášne spustila už skutočnosť, že premiér Robert Fico má v pláne s celou vládou zrušiť deň pracovného pokoja počas sviatku 17. novembra. Napriek tomu, že v reakcii prišla veľká nevôľa, niektoré subjekty sa toto celé rozhodli vyriešiť po svojom a svojim zamestnancom nariadia voľno. Takým príkladom je aj Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá je so sviatkom 17. novembra úzko spätá.

Je otázne, koľko ďalších spoločností a zamestnávateľov sa zariadi podobne a vláde sa tak môže zrútiť pôvodný sen o navýšení HDP v dôsledku zrušenia jedného z voľných dní. Iné je to však pri cirkevných sviatkoch, ktoré sú podľa Fica tiež v hre.

Rokovanie s Vatikánom

Tam podľa denníka Sme už Fico narazí aj na samotných čelných predstaviteľov katlíckej cirkvi vo Vatikáne, s ktorým nás v tomto duchu viažu vatikánske zmluvy.

Tieto zmluvy v našom pracovnom poriadku fixujú voľno na dátumy: 1. január, slávnosť Bohorodičky Panny Márie, 6. január, Zjavenie Pána, Bohozjavenie Veľký piatok, Veľkonočný pondelok 5. júl, slávnosť svätých Cyrila a Metoda, 15. september, slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, 1. november, slávnosť Všetkých svätých, 24. december, Štedrý deň, 25. december, Narodenia Pána a 26. december, sviatok svätého Štefana.

Ficovi príde nevyvážené to, že Slovensko má trinásť dní pracovného pokoja a z toho deväť je cirkevných. "Pozeráme aj po iných sviatkoch. Máme jeden závažný problém, a ten sa nazýva Vatikánska zmluva. Zakotvila všetky cirkevné sviatky do sviatkov, ktoré sú nedotknuteľné," argumentoval Fico.

Zrušením dvoch sviatkov by vedeli do rozpočtu naliať 300 miliónov eur

Ministerstvo financií v týchto dňoch spočítalo, že tento rok by schválenie výnimky v transakčnej dani, mohlo štátny rozpočet pripraviť o 44 miliónov eur. V budúcom roku by suma mala vzrásť na 175 miliónov eur. Návrh pritom už parlament schválil v prvom čítaní. Následné zrušenie dvoch sviatkov by mohlo do rozpočtu priliať 300 miliónov eur. Napriek tomu ide len o odhad z Inštitútu finančnej politiky.