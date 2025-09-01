Koaličná rada prerušila rokovanie: Opatrenia by mali byť verejnosti predstavené tento týždeň

(Zdroj: Úrad vlády SR)
BRATISLAVA - Koaličná rada v pondelok prerušila svoje rokovanie. Ďalej pokračuje na úrovni odborných konzultácií s príslušnými rezortmi. Informoval o tom Úrad vlády SR po ukončení rokovania koaličnej rady.
archívne video
Kamenický po koaličnej rade: Bol by som rád, keby sme mali konečné riešenie do konca týždňa (Zdroj: TASR/Martina Kriková)
Konsolidačné opatrenia by mali byť verejnosti predstavené tento týždeň, ako uviedol po štvrtkovom (28. 8.) rokovaní koaličnej rady minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Vo štvrtok sa podľa neho koalícia dohodla aj na tom, že sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) sa nebudú meniť, príspevky do druhého dôchodkového piliera sa nebudú znižovať a sociálne dávky sa nebudú škrtať.