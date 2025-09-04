Desivá prognóza vedcov: Čaká nás nevšedne dlhá zima! Spôsobí ju TENTO fenomén

ŽENEVA - Svetová meteorologická organizácia (WMO) varuje, že už na jeseň 2025 sa môže opäť objaviť klimatický jav La Niña. Hoci jeho vplyv ešte nie je istý, meteorológovia pripúšťajú, že Európu môže čakať chladnejšia a dlhšia zima s väčším množstvom snehu.
Vo svojej najnovšej správe zverejnenej 2. septembra 2025 vyhlásila generálna sektretárka Svetovej meteorologickej organizácie (WMO), Celeste Saulová, že predpovede sú nezanedbateľne dôležité pre prípravu v oblastiach ako poľnohospodárstvo, energetika či doprava – a že dokážu zachrániť tisíce životov prostredníctvom včasného varovania a reakcií. Dôležité sú pritom najmä na scenár možného návratu La Niña na jeseň 2025, hoci teploty môžu aj tak zostať nadpriemerné.
Čo je La Niña a prečo na nej záleží
La Niña je obdobie, keď sa povrchové vody v tropickom Tichom oceáne nezvyčajne ochladia. Tento jav dokáže zmeniť prúdenie vzduchu po celej planéte. Výsledkom sú extrémy – silné dažde v niektorých oblastiach sveta, sucho v iných a v Európe častejšie vpády studeného arktického vzduchu.
Podľa generálnej sekretárky WMO Celeste Saulovej sú takéto predpovede kľúčové, pretože umožňujú pripraviť sa v poľnohospodárstve, energetike či doprave a môžu zachrániť tisíce životov vďaka včasnému varovaniu
Možný scenár pre Európu
Ak sa La Niña potvrdí, môže ovplyvniť polárny vír a jet stream – prúdenie vzduchu, ktoré určuje, kam sa dostanú studené masy. V takom prípade by do Európy mohol prúdiť arktický vzduch častejšie, čo by prinieslo dlhšie mrazivé obdobia, skorší sneh a možno aj tuhší priebeh zimy.
Najväčšie riziko platí pre strednú a východnú Európu. V Alpách či Karpatoch by mohlo napadnúť viac snehu než zvyčajne a zima by sa mohla natiahnuť až do jari.
Čo to znamená pre Slovensko
Pre Slovensko to môže znamenať častejšie mrazy aj v nižších polohách a viac sneženia v horských oblastiach. Ak sa predpovede naplnia, zima sa môže začať skôr a trvať dlhšie, čo by predstavovalo výzvu pre cestnú údržbu aj dodávky energií.
Ešte nie je nič isté
Hoci sú tieto odhady ešte predbežné a príroda si vie vždy urobiť „po svojom“, meteorológovia už teraz upozorňujú, že návrat La Niñy môže pre Európu znamenať náročnejšiu zimnú sezónu. Odpoveď na to, či nás čaká naozaj výnimočne dlhá a studená zima, prinesú až najbližšie mesiace.