FOTO Záchranná akcia na Skalke: Horskí záchranári evakuovali muža, ktorý uviazol na ferate

KREMNICA - Horskí záchranári evakuovali v sobotu (23. 8.) popoludní 48-ročného turistu, ktorý uviazol na ferate „Výzva“ na Skalke v Kremnických vrchoch. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na sociálnej sieti.

Ako uvádza, mužovi odišli na pomoc traja horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra slúžiaci v Kremnických vrchoch - Skalke. „Muža za pomoci lanovej techniky evakuovali zo skaly a následne ho sprevádzali k parkovisku na Skalke, odkiaľ turista pokračoval ďalej na vlastnú žiadosť samostatne,“ priblížila HZS.

