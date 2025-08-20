Horskí záchranári zasahovali dvakrát pri páde cyklistov na Malinom Brde

RUŽOMBEROK - Dva zásahy horských záchranárov si v utorok (19. 8.) vyžiadali pády dvoch cyklistov v Bike Parku Malinô Brdo. Obaja si pri páde poranili horné končatiny. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Horskí záchranári najskôr pomáhali 29-ročnému cyklistovi, ktorý si pádom na bicykli pri zjazde trailom privodil poranenie hornej končatiny. „Na pomoc mu vyrazili pozemne traja horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra. Po príchode na miesto muža vyšetrili, ošetrili a po podaní medikamentóznej liečby transportovali do Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku,“ uviedli horskí záchranári.
Neskôr, o necelé dve hodiny, zasahovali horskí záchranári na rovnakom traile. Tentoraz pomáhali 16-ročnému cyklistovi, ktorý si takisto pádom privodil poranenia hornej končatiny s krvácaním. „Horskí záchranári po príchode na miesto pacienta vyšetrili, ošetrili a transportovali do Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku,“ dodali z HZS.