Brutálny útok v Bratislave: Žena po hádke dobodala svojho partnera! Bola pod vplyvom drog, muž skončil v nemocnici

BRATISLAVA - K otrasnému prípadu došlo v noci z piatka na sobotu v jednej z ubytovní v bratislavskom Novom Meste. Po tom, čo sa partneri medzi sebou pohádali, žena zaútočila na muža a viackrát ho bodla. Muž stratil veľké množstvo krvi a skončil v nemocnici. Obaja partneri boli v tom čase pod vplyvom drog.
Celé sa to udialo v noci z piatka na sobotu na bratislavskej Starej Vajnorskej ulici, v jednom z bytov miestnej ubytovne. Muž a žena, ktorí spolu žili, sa pred polnocou pohádali, pričom podľa svedkov sa zdalo, že sa pokojne dohodli na rozchode. O pár hodín neskôr však situácia vyeskalovala a 54-ročná žena mala na svojho druha Ladislava zaútočiť. Toho zasiahla minimálne trikrát nožom, pričom stratil veľké množstvo krvi. Ťažko zraneného muža následne záchranári odviezli do ružinovskej nemocnice. Informoval o tom portál noviny.sk.
"Krátko pred 2. hodinou ráno sme na tiesňovú linku 155 prijali volanie o mužovi s krvácajúcimi poraneniami. Na mieste zasahovali dve pozemné ambulancie. 51-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Ružinove," uviedla hovorkyňa OS ZZS Petra Klimešová.
Žena mala byť pod vplyvom drog
"V uvedenom prípade boli dnešného dňa (23.08.2025) v čase okolo 02.00 h viaceré hliadky Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave vyslané na preverenie oznámenia, v zmysle ktorého malo dôjsť k fyzickému incidentu medzi dvoma osobami na jednej z ubytovní na Starej Vajnorskej ulici v treťom bratislavskom okrese," informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
"Následkom tohto fyzického incidentu utrpel 51-ročný muž bodné poranenia, pričom so zraneniami bol prevezený do jednej z bratislavských nemocníc. Na mieste bola 54-ročnej žene obmedzená osobná sloboda," dodala.
To, že muža prijali v nemocnici, potvrdila aj hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská, pod ktor ružinovská nemocnica spadá. "Nadránom sme prijali pacienta s bodnou ranou na ramene. Pacient bol ošetrený a lekári mu navrhli hospitalizáciu. To však pacient odmietol, podpísal revers a nemocnicu opustil," uviedla.
Útočníčka bola podľa posledných informácií pod vplyvom omamných látok.