Dráma v bratislavskej električke: VIDEO Vozíčkar útočil na cestujúcich! Najhoršiemu zabránil policajt mimo služby

BRATISLAVA - Cesta električkou v Bratislave sa mohla skončiť tragédiou. Vďaka duchaprítomnosti policajta, ktorý bol práve mimo služby, sa však podarilo zabrániť vážnejšiemu incidentu. Bol v správny čas na správnom mieste.
Na zastávke Pionierska nastúpil do električky 43-ročný muž na invalidnom vozíku. Podľa polície sa správal agresívne a bezdôvodne udrel päsťou do chrbta ženu, ktorá práve vystupovala. „Následne vytiahol teleskopický obušok a približoval sa k ďalšej cestujúcej žene,“ uvádza sa v policajnom statuse na Facebooku.
V tom okamihu zasiahol policajt, ktorý sedel neďaleko. „Správanie muža vyhodnotil ako bezprostredne hroziace nebezpečenstvo a vykonal zákrok,“ píšu policajti. Použil chvaty, agresora spacifikoval a obušok mu zobral. O incidente ihneď informoval vodiča električky aj linku 158.
Na najbližšej zastávke už čakali hliadky štátnej aj mestskej polície, ktoré muža prevzali.