Najnovší PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS,Smer padá, Republika naďalej prekvapuje! TOTO sú najdôveryhodnejší politici

BRATISLAVA - Ak by sa voľby konali v auguste, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom 21,5 percent, hneď za ním by skončil vládny Smer-SSD so ziskom 20,5 percenta hlasov. Treticu najúspešnejších strán by uzavrelo hnutie Republika so ziskom 10,4 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry SANEP pre televíziu TA3.
Oproti minulému mesiacu si strana Michala Šimečku polepšila o takmer pol percenta, naopak, Smer si pohoršil o 0,2 percenta. Volebný potenciál PS sa pohybuje na úrovni 25 percent, teda ak by ju vo voľbách volili aj tí voliči, ktorí ju majú ako druhú možnosť. Smer má volebný potenciál na úrovni 23,5 percenta, Republika 13 percent.
Štvrtá by vo voľbách skončila strana Hlas so ziskom 9,7 percenta. Do parlamentu by sa prekrúžkovalo aj hnutie Slovensko so ziskom 7,3 percenta, SaS s 6,8 percentami a KDH s 6,5 percentami. Pred bránami parlamentu by zostali Demokrati so ziskom 4,4 percenta, na prekročenie hranice zvoliteľnosti by im tak chýbalo 0,6 percenta. Rovnako by sa do parlamentu nedostala ani Aliancia-Szövetség s takmer 4 percentami, vládna SNS s 3,6 percentami a Sme rodina s 3 percentami.
|Názov strany
|August 2025
|Júl 2025
|Rozdiel
|Progresívne Slovensko
|21,5%
|21,1%
|+0,4%
|Smer-SDD
|20,5%
|20,7%
|-0,2%
|Republika
|10,4%
|10,2%
|+0,2%
|Hlas-SD
|9,7%
|9,3%
|+0,4%
|Slovensko
|7,3%
|7,4%
|-0,1%
|SaS
|6,8%
|6,5%
|+0,3%
|KDH
|6,5%
|6,9%
|-0,4%
|Demokrati
|4,4%
|4,8%
|-0,4%
|Aliancia-Szövetség
|4%
|3,5%
|+0,5%
|SNS
|3,6%
|4%
|-0,4%
|Sme rodina
|3%
|3%
|0%
Ako ďalej vyplýva z prieskumu agentúry SANEP, viac ako dve tretiny oslovených sú si istí stranou, ktorej by, ak by sa teraz konali voľby, odovzdali svoj hlas. Váhajúcich je v súčasnej dobe menej ako desatina ľudí.