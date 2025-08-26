Hnutie Slovensko vyčíta Šutajovi Eštokovi, že pri vysvetľovaní nákupov zavádza

BRATISLAVA - Opozičné hnutie Slovensko vyčíta ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD), že pri vysvetľovaní nákupov v rezorte vnútra zavádza. Predstavitelia hnutia ho žiadajú, aby sa prestal vyhovárať na svojich predchodcov, ale vyvodil zodpovednosť.
Exminister vnútra a poslanec parlamentu Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) upozornil, že Šutaj Eštok účelovo porovnával toto volebné obdobie s minulým. „Naša vláda čelila najťažším krízam v novodobej histórii - pandémii, energetickej kríze, inflácii a utečeneckej vlne po vypuknutí vojny na Ukrajine. Napriek tomu sme dokázali rezort vnútra stabilizovať, modernizovať políciu a ušetriť finančné prostriedky,“ uviedol na utorkovej tlačovej konferencii. Mikulec reagoval aj na kritiku Šutaja Eštoka, ktorý poukázal na to, že Ministerstvo vnútra (MV) SR kúpilo jedno vozidlo len za 44.343 eur, zatiaľ čo Mikulec za svojho ministrovania za 72.000 eur. Mikulec tvrdí, že minister porovnáva neporovnateľné. Vtedy totiž MV nakupovalo tzv. plug in hybridné vozidlá, navyše panovala celosvetová kríza súvisiaca s nedostatkom čipov.
Opätovná kritika nákupov na rezort vnútra
Hnutie Slovensko opätovne kritizuje nákupy na MV, ktoré nepovažuje za transparentné. Chýbajú mu napríklad analýzy na to, ktoré počítače treba vymeniť. Poslanec Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) vyzval ministra, aby odpovedal, prečo nezabezpečil vyššie platy policajtom a hasičom sľúbené autá.
Šutaj Eštok na pondelkovej (25. 8.) tlačovej konferencii odmietol tvrdenia opozície o predražených zákazkách rezortu vnútra v súvislosti s nákupom policajným áut, počítačov, tričiek a cateringu počas letov vládnej letky. Vysvetlil, že pri nákupe počítačov podpísalo MV rámcovú zmluvu na nákup IT techniky pre celú štátnu aj verejnú správu v hodnote 326 miliónov eur. Priblížil tiež, že MV obnovuje oblečenie pre viac ako 19.000 policajtov a 4200 hasičov.