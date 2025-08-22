Po naháňačke a streľbe policajti zadržali muža, ktorý mal predávať drogy

NITRA - Príslušníkom kriminálnej polície z Nitry sa v súčinnosti s Pohotovostným policajným útvarom (PPÚ) z Banskej Bystrice podarilo zadržať 29-ročného muža, ktorý mal v Nitre a okolí predávať drogy.
Ako uviedla polícia, podľa doposiaľ zabezpečených dôkazov malo ísť prevažne o pervitín a marihuanu, ktoré si zadovažoval na zatiaľ neznámych miestach. Následne ich predával ďalším odberateľom.
Zadržaniu muža predchádzala naháňačka. Počas nej policajti prenasledovali auto, ktoré šoféroval podozrivý muž. „Keďže odmietol uposlúchnuť výzvu na zastavenie, bola použitá služobná zbraň. Príslušník PPÚ ňou prestrelil jednu z pneumatík na unikajúcom vozidle, ktoré následne zastavilo. Vyšetrovateľ podozrivému mužovi vzniesol obvinenie pre drogovú trestnú činnosť. V danej veci bol spracovaný podnet na návrh na vzatie obvineného do väzby,“ informovala polícia.