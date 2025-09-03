Trump oznamuje úspešný zásah proti nelegálnym drogám: Venezuelská loď je potopená

WASHINGTON - Americká armáda dnes v Karibiku zaútočila na venezuelskú loď, ktorá prevážala nelegálne drogy. Informoval o tom americký prezident Donald Trump, ktorý uviedol, že Pentagon čoskoro poskytne podrobnosti. Agentúra Reuters napísala, že je to prvá takáto známa operácia odvtedy, čo Trump v oblasti výrazne zvýšil prítomnosť amerických vojnových lodí. Americká armáda dnes v Karibiku zaútočila na venezuelskú loď, ktorá prevážala nelegálne drogy. Informoval o tom americký prezident Donald Trump, ktorý uviedol, že Pentagon čoskoro poskytne podrobnosti. Agentúra Reuters napísala, že je to prvá takáto známa operácia odvtedy, čo Trump v oblasti výrazne zvýšil prítomnosť amerických vojnových lodí.
"Práve sme, počas posledných niekoľkých minút, doslova zostrelili loď, loď prevážajúcu drogy, veľa drog v tej lodi," povedal Trump novinárom dnes večer SELČ v Bielom dome. "Do našej krajiny prúdi veľké množstvo drog, a to už dlhý čas. A práve tieto pochádzali z Venezuely." Minister zahraničia Marco Rubio uviedol, že loď, ktorá bola terčom útoku, prevádzkovala skupina obchodníkov s drogami, ktorú Washington označil za teroristickú organizáciu.
Dnešný útok nasledoval len deň po tom, ako proti prítomnosti plavidiel amerického vojenského námorníctva v Karibiku protestoval venezuelský prezident Nicolás Maduro. Spojené štáty do južnej časti Karibiku a okolitých vôd v poslednom čase presunuli väčší počet lodí vojenského námorníctva. Washington uviedol, že plavidlá sú v oblasti kvôli hrozbe, ktorú predstavujú latinskoamerické drogové gangy.
Maduro je zapojený do pašovania kokaínu
Americké úrady tvrdia, že autoritársky prezident Maduro je zapojený do pašovania kokaínu do Spojených štátov a patrí medzi lídrov údajnej drogovej organizácie Cártel de los Soles. Kvôli tomu americké ministerstvo spravodlivosti na Madura vypísalo odmenu 50 miliónov dolárov (vyše jednej miliardy korún). Spojené štáty neuznávajú Madura ako prezidenta Venezuely.