Trnavskí policajti zadržali a obvinili dvojicu dílerov heroínu

TRNAVA - Trnavskí policajti zadržali a obvinili v rámci akcie Horan dvojicu dílerov heroínu. V prípade preukázania viny im hrozí až 15-ročný trest väzenia. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Kriminalisti v stredu (20. 8.) zrealizovali pripravovanú akciu na dvojicu, ktorá mala predávať drogy na viacerých miestach v meste Trnava. Heroín mali dovážať z Bratislavy, doma ho prerozdeľovať a potom predávať,“ priblížili policajti.
Počas akcie zaistili viaceré stopy, ktoré našli v rámci vykonanej domovej prehliadky, prehliadky motorového vozidla a osobných prehliadok zadržaných osôb. „Analýza potvrdila, že medzi zaistenými dôkazmi je aj droga heroín,“ doplnili policajti.
Vyšetrovateľ obvinil 38-ročného muža a 44-ročnú ženu zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou spáchaného spolupáchateľstvom. Vypracoval tiež podnet na ich väzobné stíhanie.