Polícia obvinila muža z Lučenca v prípade dvoch krádeží šperkov v Bratislave

BRATISLAVA - Polícia obvinila 40-ročného muža z Lučenca v prípade dvoch krádeží šperkov v Bratislave. Jednej sa dopustil v mestskej časti Lamač, kde spôsobil škodu vyše 132-tisíc eur. Krádežou v prvom bratislavskom okrese spôsobil škodu vyše 32-tisíc eur. Informoval o tom hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
„Obvinený podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania mal poškodiť koncom mesiaca november 2024 plastové dvere vedúce z terasy do vnútorných priestorov jedného z rodinných domov v mestskej časti Lamač,“ priblížil hovorca. Spresnil, že obvinený tam odcudzil viacero kusov šperkov zo žltého kovu, briliantové náušnice a náhrdelníky a pánske a dámske hodinky zo žltého kovu.
Rovnakého skutku sa podľa polície dopustil aj v júli. Vtedy sa poškodením plastových dverí vedúcich do jednej z izieb rodinného domu v prvom bratislavskom okrese dostal do jeho vnútorných priestorov. Tam mal obvinený odcudziť viacero kusov náhrdelníkov, dámskych náušníc a prsteňov.
V priebehu uplynulých dní zrealizovala polícia na základe príkazu sudcu prehliadky bytových a nebytových priestorov v Lučenci. V rámci nich došlo aj k zadržaniu 40-ročného muža, ktorý bol následne eskortovaný na príslušné policajné oddelenie.
„Zo strany vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV bol v tejto súvislosti spracovaný aj podnet na jeho väzobné stíhanie,“ doplnil hovorca.