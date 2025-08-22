Povolenie na prevádzku malo na konci týždňa 173 umelých kúpalísk

BRATISLAVA - Povolenie na prevádzku malo na konci 34. kalendárneho týždňa 173 umelých kúpalísk a 514 bazénov. V prevádzke bolo aj 11 prírodných kúpalísk. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) okrem toho zaznamenal vyhovujúcu kvalitu vody aj na ďalších 77 vodných plochách. Informoval odbor komunikácie ÚVZ.
Zhoršená kvalita vody je podľa hygienikov v lokalitách Vinianske jazero, Delňa a Veľká Domaša (Dobrá). Upozornili, že kúpanie na týchto miestach môže predstavovať zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom.
Nevhodná voda na viacerých lokalitách
Prekročenie limitných hodnôt zistili laboratórne testy aj na plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach, v rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín Stráže, na vodnej nádrži Lipovina - Bátovce, vodnej nádrži Duchonka a štrkovisku Čaňa. „Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie - kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre kúpajúcich sa,“ uviedol úrad.
Na lokalitách Ružín, Veľká Domaša (Valkov, Tíšava) a Zelená voda - Kurinec Rimavská Sobota je voda vhodná na kúpanie s mierne zhoršenými vlastnosťami, a to z dôvodu prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias. „Na týchto lokalitách je naďalej umožnené rekreačné kúpanie, avšak so zvýšenou opatrnosťou,“ ozrejmil ÚVZ.
Pri kontrole kvality vody v júni 2025 na lokalite vodná nádrž Stará Myjava boli vo vzorkách zistené cerkárie rodu Trichobilharzia, ktoré sú známe ako pôvodcovia cerkáriovej dermatitídy. Z uvedeného dôvodu kúpanie vo vodnej nádrži Stará Myjava ÚVZ neodporúča.