Úrad verejného zdravotníctva vydáva odporúčania pre bezpečnú konzumáciu potravín v zahraničí

BRATISLAVA - Na dovolenke v zahraničí je vhodné piť nápoje len v originálnom balení. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti. Na chladenie radí nepoužívať ľadové kocky, pretože môžu byť vyrobené z kontaminovanej vody.
Na kávu a čaj odporúčajú odborníci používať len prevarenú pitnú vodu alebo vodu zo spotrebiteľského balenia. Nemalo by sa jesť neumyté surové ovocie a zelenina. „Jesť len ovocie, ktoré sa dá ošúpať, alebo ovocie a zeleninu dôkladne umyté pitnou (balenou) vodou,“ spresnili.
Pozor aj na zmrzlinu
Radia konzumovať len dôkladne tepelne spracované jedlá. Zdôrazňujú takisto vyhýbať sa konzumácii surového mäsa, rýb a morských živočíchov. Rovnako je vhodné vyhnúť sa podľa ÚVZ majonézam, vajíčkam a studeným misám. Mlieko a mliečne výrobky by sa mali podľa úradu konzumovať len pasterizované, čiže riadne tepelne upravené - v opačnom prípade hrozí podľa odborníkov riziko nákazy kliešťovou encefalitídou.
Zvážiť by ľudia mali tiež, či je v danej destinácii bezpečné konzumovať zmrzlinu. „Mala by byť hladká, bez ľadových kryštálikov a hrudiek, voňať po použitých surovinách, prostredie predajne a pracovné plochy by mali byť čisté,“ objasnili hygienici. Personál by mal používať jednorazové rukavice a náradie nesmie byť podľa ich slov skladované v stojatej vode z dôvodu množenia mikroorganizmov.