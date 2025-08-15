Piatok15. august 2025, meniny má Marcela, zajtra Leonard

V horúčavách netreba podceniť riziko úpalu a úžehu: Ohrozené sú deti, seniori aj ľudia s chorobami

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - V horúčavách netreba podceniť riziko úpalu a úžehu. Rizikovými skupinami sú najmä deti a starší ľudia, osoby s chronickými ochoreniami, športovci a pracovníci vo vonkajšom prostredí, ďalej ľudia s nadváhou či nedostatočným príjmom tekutín. Poukázal na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

„Úpal je prehriatie organizmu, ktoré vzniká aj bez priameho slnečného žiarenia. Úžeh je prehriatie organizmu vplyvom slnečného žiarenia. Prejavujú sa bolesťami hlavy, nevoľnosťou, mdlobami až závratmi, povrchným a zrýchleným dýchaním, rýchlym pulzom, zvýšenou telesnou teplotou, zvracaním,“ ozrejmili.

Osobu s príznakmi úpalu alebo úžehu treba premiestniť do chladného prostredia a uložiť do stabilizovanej polohy. „Zbavte ho nepotrebného oblečenia vrátane obuvi a ponožiek. Postupne ho ochladzujte, najlepšie obkladmi, nie sprchou alebo kúpeľom. Tekutiny mu podávajte po malých množstvách, najlepšie lyžičkou. Väčšie množstvo vody naraz sa neodporúča,“ pripomenuli odborníci. Pri zhoršení stavu treba podľa nich privolať pomoc, a to na linke 155 alebo 112.

Odborníci apelujú na to, aby ľudia počas teplých dní nezabúdali na pitný režim. V prípade užívania vody z plastových fliaš sa odporúča nevystavovať ich dlhodobo slnečnému žiareniu ani extrémnym teplotám. „Pri pobyte vonku prekryte nápoje v plastových fľašiach napríklad uterákom. Jednorazové plastové fľaše opätovne nepoužívajte, zálohujte ich alebo recyklujte,“ radí Národné referenčné laboratórium pre materiály a predmety prichádzajúce do kontaktu s potravinami pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.

Viac o téme: PočasieHorúčavyRizikoúpalúžehÚrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Raketa Ariane 6
Raketa Ariane 6 vyniesla družicu, ktorá pomôže varovať pred extrémami počasia
Zahraničné
Na Slovensko sa valí
Na Slovensko sa valí PEKLO! Udrú poriadne horúčavy, TIETO dni to bude najhoršie: Úrady vydali VAROVANIA
Domáce
FOTO Tropické leto už nie
Tropické leto už nie je strašiakom: Experti ukazujú na zimu, tento jav môže započať nevídanú snehovú NÁLOŽ!
Domáce
Slovensko zasiahne vlna horúčav.
Počasie láme rekordy! Turecko zaznamenalo najteplejší júl za posledných 55 rokov
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Trnavy Michal Ščasný po vypadnutí s Craiovou: Klobúk dolu pred chalanmi a pred fanúšikmi
Tréner Trnavy Michal Ščasný po vypadnutí s Craiovou: Klobúk dolu pred chalanmi a pred fanúšikmi
Futbal
Lucia Vráblicová už sa pozviechala z rozchodu: Ako rozpad manželstva zvládol syn?!
Lucia Vráblicová už sa pozviechala z rozchodu: Ako rozpad manželstva zvládol syn?!
Prominenti
Angolská 'dcéra' Lýdie Eckhardt už je mamou: Z dievčatka je modelka, z jej póz sú všetci namäkko!
Angolská 'dcéra' Lýdie Eckhardt už je mamou: Z dievčatka je modelka, z jej póz sú všetci namäkko!
Prominenti

Domáce správy

Na väčšine územia Slovenska
Na väčšine územia Slovenska hrozia v piatok horúčavy: Teploty môžu miestami dosiahnuť až 37 stupňov Celzia
Domáce
V horúčavách netreba podceniť
V horúčavách netreba podceniť riziko úpalu a úžehu: Ohrozené sú deti, seniori aj ľudia s chorobami
Domáce
V Malej Fatre sa
V Malej Fatre sa vážne zranil cyklista: Z turistického chodníka ho do nemocnice prevážal vrtuľník
Domáce
MAPA VÝSTRAH V piatok hrozia extrémne vysoké teploty až do 37 stupňov: TU bude najhorúcejšie!
MAPA VÝSTRAH V piatok hrozia extrémne vysoké teploty až do 37 stupňov: TU bude najhorúcejšie!
Banská Bystrica

Zahraničné

Nemecko odmietlo izraelský plán
Nemecko odmietlo izraelský plán výstavby osady na Západnom brehu: Označilo ho za porušenie medzinárodného práva
Zahraničné
Generálna prokurátorka USA Pam
Národná garda vo Washingtone bola mobilizovaná: Nasadená je na hliadkovanie a ochranu kľúčových miest
Zahraničné
Analýza odpadových vôd odhalila
Analýza odpadových vôd odhalila rekordnú spotrebu metamfetamínu, kokaínu a heroínu
Zahraničné
nový juhokórejský prezident I
Južná Kórea chce zmierniť napätie s KĽDR a obnoviť vojenskú dohodu z roku 2018
Zahraničné

Prominenti

Hviezda z Marvelovky (37)
Hviezda z Marvelovky (37) učinila RÁZNY krok: Dala si ZMRAZIŤ vajíčka!
Zahraniční prominenti
Módna prehliadka Fera Mikloška,
Lucia Vráblicová sa už pozviechala z rozchodu: Ako rozpad manželstva zvládol syn?!
Domáci prominenti
Anabela Mollová súťažila v
NOVÉ telo slovenskej speváčky: NADVÁHE dala ZBOHOM a teraz... Trpké priznanie po rokoch!
Domáci prominenti
Rakovina udrela na dovolenke:
Rakovina udrela na dovolenke: Marián Zednikovič hral takmer do poslednej chvíle!
Osobnosti

Zaujímavosti

Desivá pasca umelej inteligencie:
Desivá pasca umelej inteligencie: Rada od chatbota spôsobila mužovi vážnu otravu, TOTO mal užívať!
Zaujímavosti
Zabudnite na dlhoročné mýty:
Zabudnite na dlhoročné mýty: Vedci odhalili telesnú črtu, ktorá môže prezradiť veľkosť mužskej výbavy!
Zaujímavosti
Dámy, radšej sa zamerajte
Dámy, radšej sa zamerajte na svoje panvové dno už dnes: 7 dôvodov, prečo ho posilniť!
vysetrenie.sk
Nelegálny vstup do chránenej
Chcel selfie so slonom, ten ho zrazil k zemi: Útok obrovského cicavca zachytili kamery, turista bojoval o život!
Zaujímavosti

Dobré správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Ako pokračuje stavba obchvatu Prešova? Pozrite si unikátne zábery z razenia tunela Okruhliak! (foto)
Ako pokračuje stavba obchvatu Prešova? Pozrite si unikátne zábery z razenia tunela Okruhliak! (foto)
Poznáme účet za ďalšie dotovanie cien energií: Štát to bude stáť vyše 400 miliónov eur! (foto)
Poznáme účet za ďalšie dotovanie cien energií: Štát to bude stáť vyše 400 miliónov eur! (foto)
Konsolidácia len na papieri? Nové výdavky zhltli väčšinu úspor. Toto musí skončiť, varuje rozpočtová rada!
Konsolidácia len na papieri? Nové výdavky zhltli väčšinu úspor. Toto musí skončiť, varuje rozpočtová rada!
Slovenská ekonomika padá: Rast HDP je najslabší za posledných 10 kvartálov, prekvapil aj analytikov!
Slovenská ekonomika padá: Rast HDP je najslabší za posledných 10 kvartálov, prekvapil aj analytikov!

Šport

VIDEO Zázraku chýbalo trochu šťastia! Trnava odvrátila šialené manko, krutá facka v predĺžení
VIDEO Zázraku chýbalo trochu šťastia! Trnava odvrátila šialené manko, krutá facka v predĺžení
Konferenčná liga
Trnava reaguje na heroický výkon v odvete: Smútok, sklamanie a veľká škoda
Trnava reaguje na heroický výkon v odvete: Smútok, sklamanie a veľká škoda
Konferenčná liga
FOTO Obrovský šok českej futbalovej legendy: Koniec po krásnych 26 rokoch!
FOTO Obrovský šok českej futbalovej legendy: Koniec po krásnych 26 rokoch!
Česko
Ako prebiehal prestup do Atlética a odmietnutie Arabov? Hancko objasnil všetky detaily
Ako prebiehal prestup do Atlética a odmietnutie Arabov? Hancko objasnil všetky detaily
La Liga

Auto-moto

VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
Novinky
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Novinky
Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Doprava
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Ako sa pripraviť na online pohovor: Čo skontrolovať 10 minút pred spustením?
Ako sa pripraviť na online pohovor: Čo skontrolovať 10 minút pred spustením?
Pracovný pohovor
Čo napísať do motivačného listu, ak nemáte prax? Príklad pre absolventov
Čo napísať do motivačného listu, ak nemáte prax? Príklad pre absolventov
Po škole do zamestnania
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Beskydský závitok s ryžou
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Výber receptov
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Rady a tipy

Technológie

Keď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakal
Keď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakal
Technológie
Ozempic a Wegovy nie sú zázrak. Vedci upozorňujú na to, čo sa začne diať s tvojím telom po tom, ako ich vysadíš
Ozempic a Wegovy nie sú zázrak. Vedci upozorňujú na to, čo sa začne diať s tvojím telom po tom, ako ich vysadíš
Veda a výskum
Na týchto Samsung telefónoch môžeš už dnes vyskúšať Android 16 a One UI 8
Na týchto Samsung telefónoch môžeš už dnes vyskúšať Android 16 a One UI 8
Samsung
Výskumníci predstavili plast, aký tu ešte nebol. Je pevnejší ako oceľ a vie sa sám opravovať
Výskumníci predstavili plast, aký tu ešte nebol. Je pevnejší ako oceľ a vie sa sám opravovať
Technológie

Bývanie

Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka
Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch

Pre kutilov

Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Recepty
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Údržba a opravy
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Dvor a záhrada
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dve znamenia zverokruhu, ktoré sú voči ženám štedré: Títo muži na svojich manželkách a milenkách nešetria
Partnerské vzťahy
Dve znamenia zverokruhu, ktoré sú voči ženám štedré: Títo muži na svojich manželkách a milenkách nešetria
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Hrozná hygiena, predaj po
Domáce
Hrozná hygiena, predaj po záruke aj SALMONELA! FOTO Bežné kontroly v obchodoch priniesli OTRASNÉ zistenia
Protesty v Srbsku
Zahraničné
Srbskom zmietajú stále nepokoje: Hrozí občianska vojna! Ulicami sa ozývajú výbuchy
Moskva bojuje za Orbána:
Zahraničné
Moskva bojuje za Orbána: K voľbám sa vyjadrila aj ruská rozviedka! TOTO povedala o Európskej komisii
Vladimir Putin prehovoril o
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Kim Čong-un chváli Putina: Trump sa dnes stretne s ruským lídrom na Aljaške

Ďalšie zo Zoznamu