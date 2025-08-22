FBI prehľadala dom bývalého Trumpovho poradcu pre národnú bezpečnosť Boltona

WASHINGTON - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v piatok prehľadal dom Johna Boltona, bývalého poradcu pre národnú bezpečnosť prezidenta USA Donalda Trumpa. Prehliadku vykonali v rámci vyšetrovania neoprávneného nakladania s utajovanými dokumentmi. Informujú o tom agentúra AP a denník New York Post s odvolaním na svoje zdroje.
Razia u Boltona nariadená riaditeľom FBI
Predstaviteľ Trumpovej vlády pre New York Post povedal, že raziu nariadil priamo riaditeľ FBI Kash Patel. Prehľadaný bol Boltonov dom v meste Bethesda v štáte Maryland, ktoré spadá do metropolitnej oblasti Washingtonu.
Bolton pôsobil počas Trumpovho prvého funkčného obdobia ako poradca pre národnú bezpečnosť, a to v rokoch 2018 až 2019. S prezidentom sa dostal do konfliktu v otázkach Iránu, Afganistanu a Severnej Kórey. Prvá Trumpova vláda sa neúspešne pokúsila zabrániť vydaniu Boltonovej knihy, o ktorej tvrdila, že obsahuje utajované informácie.
Po odchode z Bieleho domu kritizuje Trumpa
Po odchode z Bieleho domu sa Bolton stal hlasným kritikom Trumpa a v televíznych diskusiách sa pravidelne vyjadruje k zahraničnej politike prezidenta a jeho krokom v otázkach národnej bezpečnosti. V prvý deň po návrate do úradu v januári tohto roka Trump odobral bezpečnostné previerky viac ako štyrom desiatkam bývalých predstaviteľov spravodajských služieb vrátane Boltona, pripomína AP.