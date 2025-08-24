Pentagón údajne plánuje nasadiť ozbrojené sily v Chicagu na boj so zločinom

WASHINGTON - Pentagón vypracováva plány na nasadenie amerických ozbrojených síl v Chicagu, keďže prezident USA Donald Trump vyhlásil, že bude tvrdo postupovať proti zločinu, bezdomovectvu a nelegálnemu prisťahovalectvu. Denník Washington Post (WP) v sobotu citovala agentúra Reuters.
Plán ministerstva obrany, na ktorom sa pracuje už niekoľko týždňov, zahŕňa viacero možností vrátane septembrovej mobilizácie najmenej niekoľkých tisíc členov Národnej gardy, uviedol WP s odvolaním sa na predstaviteľov oboznámených s touto záležitosťou.„Chicago je jeden veľký neporiadok,“ povedal v piatok novinárom Trump, pričom sa podľa Reuters posmieval starostovi mesta. „A toto dáme do poriadku,“ podotkol prezident.Pentagón v sobotu neskoro večer vo svojom vyhlásení uviedol, že „nebude špekulovať o ďalších operáciách“ a že ministerstvo stále spolupracuje s rôznymi agentúrami na „ochrane federálnych aktív a personálu“.
J. B. Pritzker, guvernér štátu Illinois, kde sa nachádza aj Chicago, vo vyhlásení skonštatoval, že federálna vláda sa nezaujímala o to, či štát skutočne potrebuje pomoc. Vyhlásil, že neexistuje núdzová situácia, ktorá by si vyžadovala nasadenie Národnej gardy či iných vojenských síl.„Donald Trump sa snaží vytvoriť krízu, politizovať Američanov, ktorí slúžia v uniforme, a naďalej zneužíva svoju moc, aby odpútal pozornosť od utrpenia, ktoré spôsobuje pracujúcim rodinám,“ povedal Pritzker podľa Reuters.
MIMORIADNY ONLINE Drží Amerika Ukrajinu na uzde? Pentagón má údajne blokovať raketové údery na Rusko
Starosta Brandon Johnson v piatok podotkol, že mesto sa vážne obáva dopadu akéhokoľvek nezákonného nasadenia Národnej gardy. „Problém s prezidentovým prístupom je ten, že je nekoordinovaný, neopodstatnený a nezmyselný,“ povedal starosta. Dodal, že za posledný rok klesol počet vrážd v Chicagu o viac ako 30 percent, množstvo lúpeží o 35 percent a streľby o takmer 40 percent.