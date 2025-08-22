Polícia pátra po Ladislavovi Bukovanovi z Turzovky, vydali na neho zatykač

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
ČADCA - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci vyhlásilo pátranie po hľadanom 60-ročnom Ladislavovi Bukovanovi z Turzovky. Čadčianske pracovisko Okresného súdu v Žiline na neho vydalo príkaz na zatknutie. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Doplnila, že príkaz na zatknutie bol vydaný vo veci prečinu zanedbania povinnej výživy. „Súčasný pobyt a pohyb hľadaného muža nie je známy. Je vysoký 185 centimetrov, má štíhlu postavu, svetlohnedé vlasy, hnedé oči a predĺženú tvár,“ priblížila Kocková.
Ladislav Bukovan (Zdroj: TASR/KR PZ v Žiline)
Akékoľvek informácie o hľadanom mužovi môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na profile polície na sociálnej sieti.