Viera Anny Záborskej bola jej životným štýlom: Prejavovala sa aj v práci, uviedol Bober

BRATISLAVA - Viera Anny Záborskej nebola iba slovom - bola jej životným štýlom, ktorý prejavovala v službe a práci, najmä v oblasti ochrany života a pomoci ženám a matkám v núdzi. V súvislosti s úmrtím poslankyne to v kondolenčnom telegrame uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Bernard Bober. Zároveň vyjadril úprimnú sústrasť celej jej rodine i spolupracovníkom.
Záborskú považoval za ženu s otvoreným srdcom, ktorá dokázala spájať ľudí dobrotou, láskavosťou a pokojom. „Jej odchod je stratou pre nás všetkých, no zároveň nám zanecháva silný odkaz – že vernosť, pokora a služba majú moc meniť svet k lepšiemu,“ poznamenal Bober.
Prinášala povzbudenie, pomoc a nádej
Pripomenul, že Záborská vo verejnom živote aj v osobných vzťahoch zostávala verná svojim hodnotám, prinášala povzbudenie, pomoc a nádej. „Ďakujem jej v mene všetkých katolíckych biskupov Slovenska za jej ľudskosť a službu, keďže bola členkou Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS a Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve. (...) Modlíme sa za spásu jej duše. Nech odpočíva v pokoji,“ dodal. Vo veku 77 rokov zomrela v stredu (20. 8.) poslankyňa Národnej rady SR Anna Záborská. Na sociálnej sieti o tom informovala strana Kresťanská únia (KÚ).