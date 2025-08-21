Vo veku 77 rokov zomrela Anna Záborská, výrazná postava slovenskej politiky

BRATISLAVA - Slovensko zasiahla smutná správa. Vo veku 77 rokov odišla Anna Záborská – dlhoročná politička, bývalá europoslankyňa a poslankyňa Národnej rady SR, ktorá sa počas celej svojej kariéry výrazne angažovala v oblasti zdravotníctva a sociálnej politiky.
„Ostane našim svetlom na ceste k dobru“
Jej odchod sprevádzajú slová hlbokej úcty. Kresťanská únia, s ktorou Záborská spájala svoje politické pôsobenie, zverejnila dojímavé vyjadrenie:
„Ostane našim svetlom na ceste k spoločnému dobru. Anna Záborská po nej kráčala pokorne, trpezlivo, so vztýčenou hlavou. Rozdávala lásku, pomoc, povzbudenie. Do večnosti odišla dáma slovenskej politiky, rešpektovaná osobnosť v Európe, milovaná svojimi blízkymi, milujúca život. Žiaľ nad jej odchodom nemožno vyjadriť žiadnymi slovami.“
Strana zároveň vyjadrila úprimnú sústrasť manželovi Vladkovi, dcéram, celej rodine a priateľom.
Politická kariéra a odkaz
Anna Záborská patrila k rešpektovaným osobnostiam slovenskej i európskej politiky. Ako europoslankyňa i neskôr poslankyňa Národnej rady SR sa zasadzovala za témy zdravotníctva, sociálnej pomoci a ochrany života.
Jej život a práca zostanú zapísané nielen v politickej histórii Slovenska, ale aj v spomienkach všetkých, ktorí ju poznali.
Narodila sa vo Švajčiarsku
Anna Záborská sa narodila 7. júna 1948 vo švajčiarskom Zürichu. Vyštudovala medicínu a po návrate na Slovensko pôsobila ako lekárka. Už od začiatku svojej profesionálnej dráhy sa venovala otázkam zdravotníctva a neskôr aj sociálnej politiky, ktoré sa stali jej celoživotnou agendou.
Poslankyňa europarlamentu
Do veľkej politiky vstúpila po vstupe Slovenska do Európskej únie. V roku 2004 bola prvýkrát zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu na kandidátke Kresťanskodemokratického hnutia. Mandát europoslankyne obhájila ešte dvakrát a v Bruseli a Štrasburgu pôsobila nepretržite pätnásť rokov až do roku 2019. V europarlamente sa špecializovala najmä na otázky rodinnej politiky, bioetiky, zdravotníctva a ochrany života.
Po ukončení pôsobenia v Európskom parlamente sa vrátila na Slovensko a pokračovala v politike na národnej úrovni. V roku 2020 sa stala poslankyňou Národnej rady SR. Kandidovala na kandidátke hnutia OĽaNO, pričom v parlamente pôsobila v rámci Kresťanskej únie, ktorej bola tvárou a hlavnou predstaviteľkou. Aj v Národnej rade sa sústreďovala na zdravotnícke a sociálne témy a aktívne presadzovala legislatívu v oblasti ochrany života.
Členka PACE
Svoje politické pôsobenie rozšírila aj na medzinárodnú pôdu. Od roku 2020 zastupovala Slovensko v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PACE). V januári 2023 sa stala viceprezidentkou tohto zhromaždenia a vo funkcii pôsobila do januára 2024. Zároveň bola členkou viacerých odborných výborov a skupín, kde sa opäť profilovala v oblasti zdravotníctva a sociálnych otázok. V júni 2023 vstúpila do politickej skupiny European Conservatives Group and Democratic Alliance a začiatkom februára 2025 sa presunula do novej skupiny European Conservatives, Patriots & Affiliates.
Novela Ústavy SR
Vo voľbách v roku 2023 opäť získala poslanecký mandát v Národnej rade SR, keď ako kandidátka Kresťanskej únie obdržala viac než jedenásťtisíc preferenčných hlasov. Pokračovala v presadzovaní kresťansko-konzervatívnych hodnôt a vystupovala v diskusiách o zásadných spoločenských otázkach. V júni 2025 sa naposledy významnejšie vyjadrila k téme ústavnej zmeny. V rozhovore pre Aktuality.sk zdôraznila, že Kresťanská únia nechce len „pomáhať Smeru“, ale vidí príležitosť, ako vylepšiť slovenskú ústavu.
Anna Záborská zomrela vo veku 77 rokov v roku 2025. Jej meno zostáva spojené s dlhoročnou službou v slovenskej i európskej politike a s neúnavnou angažovanosťou v oblasti zdravotníctva, sociálnej politiky a ochrany života.