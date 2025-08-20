Polícia pátra po 29-ročnom Jakubovi Ambrušovi z Považskej Bystrice: Zmizol 17. augusta a domov sa už nevrátil

POVAŽSKÁ BYSTRICA - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 29-ročnom Jakubovi Ambrušovi z Považskej Bystrice. Muža naposledy videla jeho matka 17. augusta o 11.30 h, v ten istý deň večer s ňou telefonoval, že na druhý deň príde domov. Domov však neprišiel a jeho súčasný pobyt nie je známy. Informovala o tom v stredu vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
Nezvestný muž je vysoký približne 185 centimetrov, plnoštíhlej postavy. Vyzerá na približne 30 rokov. Má kratšie čierne vlasy a mierne zarastenú bradu. Na predlaktí z vnútornej strany na ľavej ruke má anglické textové tetovanie. Naposledy mal oblečené tričko s krátkym rukávom svetlej farby, krátke tmavé nohavice, mikinu tmavomodrej farby. Obuté mal modré športové topánky. So sebou mal čierny batoh na chrbát.
Akékoľvek informácie o nezvestnom, jeho pohybe alebo pobyte môžu občania polícii oznámiť na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.