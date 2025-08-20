V bratislavskej Devínskej Novej Vsi horel drevený vagón: Hasiči požiar rýchlo zlikvidovali

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
BRATISLAVA - V bratislavskej Devínskej Novej Vsi v stredu ráno horel drevený vagón. Hasičom sa požiar podarilo zlikvidovať pomocou viacerých prúdov vody za súčasného rozoberania konštrukcie vagóna. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„V stredu krátko po 8.00 h ráno bol ohlásený požiar budovy na roli v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Hasiči po príchode na miesto zistili, že ide o starý drevený vagón v tretej fáze horenia,“ uviedol HaZZ. Pri udalosti sa nikto nezranil.
