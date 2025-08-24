Ani na moment nezaváhal: Policajtovi zo Zlatých Moraviec sa podarilo zachrániť muža z horiaceho domu!

Policajtovi zo Zlatých Moraviec sa podarilo zachrániť muža z horiaceho domu (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
ZLATÉ MORAVCE - Policajtovi zo Zlatých Moraviec sa podarilo zachrániť muža, ktorý uviazol v horiacom dome. Informovala o tom nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Hliadka spozorovala požiar domu počas svojej nočnej služby. Udalosť okamžite oznámili operačnému stredisku a žiadali na miesto vyslať hasičov. „Jeden z policajtov ani na moment nezaváhal a vbehol do horiaceho domu. V zadymenom interiéri spozoroval dezorientovaného muža, ktorého vytiahol na bezpečné miesto,“ informovala polícia.
Členovia hliadky si následne overili, či muž nie je zranený a či vo vnútri horiaceho domu už nikto nezostal. V priebehu niekoľkých minút prišli na miesto hasiči, ktorým policajti asistovali pri hasení.