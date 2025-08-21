Horí rodinný dom! Hasiči zasahujú pri požiari v žilinskej časti Rosinky

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
ŽILINA - Žilinskí hasiči vo štvrtok podvečer zasahujú pri požiari rodinného domu v žilinskej mestskej časti Rosinky. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Hasičom požiar ohlásili krátko pred 17.00 h. „Na mieste zasahuje 14 príslušníkov HaZZ z Hasičskej stanice v Žiline a zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline s piatimi kusmi techniky a členovia dobrovoľného hasičského zboru obce Rosina. Hasiči zasahujú dvoma C prúdmi a jedným vysokotlakovým prúdom v autonómnych dýchacích prístrojoch,“ uviedlo krajské riaditeľstvo. Doplnilo, že na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov.
