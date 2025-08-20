Úrad boja proti organizovanej kriminalite preveruje tender na povolenia pre ambulancie záchrannej služby

BRATISLAVA - Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) sa zaoberá tendrom na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Potvrdil to Peter Habara z Prezídia Policajného zboru. Upozornil na to portál tvnoviny.sk.
„Úrad boja proti organizovanej kriminalite sa uvedeným prípadom zaoberá, avšak momentálne nie je možné poskytnúť viac informácií,“ uviedol Habara. Tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby kritizovala opozícia aj koaličná SNS. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR tender zrušilo pred týždňom v stredu (13. 8.).
Odborné analýzy majú ukázať, ako fungovanie záchraniek nastaviť čo najlepšie. Predstavené boli tri možné návrhy riešenia - zoštátnenie záchraniek, prednostné právo štátnych a verejných organizácií na záchranky a začlenenie záchraniek do tzv. integrovaného záchranného systému.