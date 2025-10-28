Veľká policajná AKCIA! ÚBOK zasahuje na viacerých miestach Slovenska, zadržali 12 ľudí

BRATISLAVA - Na západnom a strednom Slovensku prebieha rozsiahla policajná akcia. Zasahuje viac ako sto policajtov z ÚBOK, zadržali 12 osôb. Akcia súvisí s lízingovými podvodmi.
Protizločinecká jednotka úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia PZ aktuálne realizuje v súčinnosti s bratislavskou políciou akciu s krycím názvom "GRAN TURISMO". Informovala o tom policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
"Policajná akcia je zameraná na odhalenie a dokumentovanie organizovanej trestnej činnosti spojenej s podvodným získavaním motorových vozidiel vyššej triedy v celkovej hodnote niekoľkých miliónov eur. Zásah prebieha na území viacerých krajov Slovenska, pričom nasadených je približne 140 policajtov," priblížila Vilhanová. Podľa jej slov bolo doposiaľ zadržaných 12 osôb, pričom voči 6 z nich už bolo vznesené obvinenie.
"Aktuálne policajti vykonávajú 12 domových prehliadok (bytových a a nebytových priestorov), v rámci ktorých sú zaisťované dôkazy, výnosy z trestnej činnosti a predmety dôležité pre trestné konanie," dodáva policajná hovorkyňa s tým, že bližšie informácie budú poskytnuté po skončení procesných úkonov, v umožnenom rozsahu.