Na povrch vyplávali ďalšie DETAILY vraždy v Ružinove: Otec zúfalo búchal na dvere, matka zatiaľ sedela v bare!

BRATISLAVA – Tragédia z Ružinova, pri ktorej prišli o život dve malé dievčatká, má ďalšie desivé pokračovanie. Podľa nových informácií mala 33-ročná matka svoje dcéry – päťročnú Melániu a dvojročnú Belu – utopiť vo vani a následne podpáliť byt. Sama pritom v osudnej chvíli nemala byť pri deťoch, ale v bare pod panelákom.
Podľa televízie JOJ sa otec detí v čase tragédie pokúšal dostať do bytu. Kričal o pomoc a snažil sa dvere otvoriť, no neúspešne. Na miesto napokon dorazili hasiči, ktorí po násilnom vniknutí do bytu objavili deti vo vani bez známok života. Šokujúce je, že v tom čase sa ich matka mala nachádzať v neďalekom bare. Žena sa podľa skôr medializovaných informácií policajtom priznala, že vraždu detí plánovala dlhodobo.
Oboch rodičov vypočúvali kriminalisti do neskorých večerných hodín. Otec skončil hospitalizovaný v ružinovskej nemocnici, matku previezli na psychiatrické oddelenie nemocnice na Antolskej ulici. Polícia sa k prípadu zatiaľ bližšie nevyjadrila. Na mieste činu stále pracujú kriminalistickí technici a vyšetrovatelia. Obvinenie voči matke zatiaľ nebolo oficiálne potvrdené.