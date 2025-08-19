Policajná kontrola odhalila vodiča pod vplyvom viacero druhov drog

KOMÁRNO - Policajná hliadka z Komárna počas celokrajskej kontroly zastavila vodiča Škody Fabia. Pri následnej kontrole policajti zistili, že má v krvi hneď niekoľko druhov drog.
Muž sa dobrovoľne priznal, že požil pred jazdou marihuanu. „Výsledok rýchlotestu však ukázal prítomnosť aj iných látok. Konkrétne vyšiel pozitívny na marihuanu, metamfetamín, benzodiazepíny a kokaín. Následne bol vyzvaný, aby sa podrobil odberu biologického materiálu v nemocnici, s čím súhlasil. Výsledok vyšetrenia potvrdil prítomnosť všetkých uvedených látok v organizme,“ informovala polícia.
Ako doplnila, mužovi bola ďalšia jazda zakázaná a prišiel aj o vodičský preukaz. „Bola s ním spísaná správa o výsledku objasňovania priestupku. Odobratý biologický materiál bude zaslaný na expertízne skúmanie,“ uviedla polícia.