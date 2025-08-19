Europoslankyňa Lexmann mala NEHODU: Osudný pád na bicykli! FOTO Zasahovať musela sanitka

LEVOČA – Jazda na bicykli pre ňu dopadla zle. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann mala nehodu na bicykli, ktorá bola natoľko závažná, že političku musela odniesť sanitka.
K nehode došlo počas cyklistickej púte nádeje po jubilejných chrámoch Spišskej diecézy, ktorej sa zúčastnila aj Lexmann. Žiaľ, mala nehodu, po ktorej musela poslednú časť cesty absolvovala v sanitke. „Mohlo to dopadnúť omnoho horšie, ale vďaka Bohu som celá. Bolesť obetujem za mier na Ukrajine, väzňov svedomia a všetkých trpiacich. Nádej tohto jubilejného roka pretrváva,“ uviedla Lexmann.
Čo presne sa jej stalo, nekonkretizovala. Poďakovala však všetkým, ktorí jej v ťažkých chvíľach pomohli. „Ďakujem Martinovi Malíkovi s manželkou, Ivete Krajňakovej za starostlivosť a poskytnutie prvej pomoci bezprostredne po páde. Záchranárom a lekárom v nemocnici v Levoči za odborný a ľudský prístup,“ poďakovala. Veľká vďaka podľa jej slov patrí tiež jej spolupútnikom Jánovi Lorkovi, Matejovi Krčmárovi a „najdrahšiemu manželovi“, šéfovi KDH Milanovi Majerskému, ktorý sa teraz o ňu stará „s veľkou láskou a nehou“.