Utorok19. august 2025, meniny má Lýdia, zajtra Anabela

Europoslankyňa Lexmann mala NEHODU: Osudný pád na bicykli! FOTO Zasahovať musela sanitka

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Facebook/Miriam Lexmann )
© Zoznam/vk © Zoznam/vk

LEVOČA – Jazda na bicykli pre ňu dopadla zle. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann mala nehodu na bicykli, ktorá bola natoľko závažná, že političku musela odniesť sanitka.

K nehode došlo počas cyklistickej púte nádeje po jubilejných chrámoch Spišskej diecézy, ktorej sa zúčastnila aj Lexmann. Žiaľ, mala nehodu, po ktorej musela poslednú časť cesty absolvovala v sanitke. „Mohlo to dopadnúť omnoho horšie, ale vďaka Bohu som celá. Bolesť obetujem za mier na Ukrajine, väzňov svedomia a všetkých trpiacich. Nádej tohto jubilejného roka pretrváva,“ uviedla Lexmann.

 

KEĎ ZAČNETE PÚŤ NA BICYKLI A SKONČÍTE V SANITKE 🙏🏼 Včera sme začali cyklistickú púť nádeje po jubilejných chrámoch...

Posted by Miriam Lexmann on Monday, August 18, 2025

Čo presne sa jej stalo, nekonkretizovala. Poďakovala však všetkým, ktorí jej v ťažkých chvíľach pomohli. „Ďakujem Martinovi Malíkovi s manželkou, Ivete Krajňakovej za starostlivosť a poskytnutie prvej pomoci bezprostredne po páde. Záchranárom a lekárom v nemocnici v Levoči za odborný a ľudský prístup,“ poďakovala. Veľká vďaka podľa jej slov patrí tiež jej spolupútnikom Jánovi Lorkovi, Matejovi Krčmárovi a „najdrahšiemu manželovi“, šéfovi KDH Milanovi Majerskému, ktorý sa teraz o ňu stará „s veľkou láskou a nehou“.

Viac o téme: NehodaBicykelKDHMiriam Lexmann
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Miriam Lexmann
Európsky parlament prijal uznesenie o ochrane dodávok kritických surovín z Číny
Zahraničné
Francúzsky prezident Emmanuel Macron
Europoslanci diskutujú o novom prístupe Únie k Sýrii po páde Asadovho režimu
Zahraničné
Lexmann mesiac po hrozivom
Lexmann mesiac po hrozivom páde z bicykla: FOTO Ukázala tvár s jazvami! Silný odkaz pre ľudí
Domáce
FOTO Nevinný výlet na bicykloch
Nevinný výlet na bicykloch sa zmenil na úplnú hrôzu: Šéf KDH musel RATOVAŤ vlastnú ženu, čo sa jej stalo?
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Podujatia L'Etape Slovakia by Tour de France sa zúčastní Greg Van Avermaet
Podujatia L'Etape Slovakia by Tour de France sa zúčastní Greg Van Avermaet
Šport
Strana Progresívne Slovensko reaguje na aktuálne témy ako sú tender na záchranky, kultúra či samit v USA
Strana Progresívne Slovensko reaguje na aktuálne témy ako sú tender na záchranky, kultúra či samit v USA
Správy
Jozef Vajda o súčasných “lordoch”: Trčí im slama z topánok... Silné slová!
Jozef Vajda o súčasných “lordoch”: Trčí im slama z topánok... Silné slová!
Prominenti

Domáce správy

Peter Lipták
Kontroverzný lekár čelí obžalobe za popieranie pandémie a nabádanie na ignorovanie protipandemických opatrení
Domáce
AKTUÁLNE Najvyšší súd vrátil
AKTUÁLNE Najvyšší súd vrátil korupčnú kauzu Syseľ naspäť na Špecializovaný trestný súd
Domáce
FOTO Oskar Dvořák
PS vyzýva Šaška, aby vysvetlil podrobnosti o zrušení tendra na záchranky
Domáce
AKTUÁLNE POŽIAR V MESTE Záchranári bojujú o život dvoch DETÍ! Hlásia aj ďalších ranených
AKTUÁLNE POŽIAR V MESTE Záchranári bojujú o život dvoch DETÍ! Hlásia aj ďalších ranených
Bratislava

Zahraničné

Šokujúca tragédia v Poľsku:
Šokujúca tragédia v Poľsku: Poľovník si pomýlil muža s diviakom
Zahraničné
Česká republika na jeseň
Historický moment pre našich susedov, ako prví v EÚ zavádzajú na diaľnici maximálnu povolenú rýchlosť do 150km/h!
Zahraničné
Izrael zvádza tuhé boje
Izrael skúma odpoveď Hamasu na nový návrh dohody o prímerí
Zahraničné
FOTO Pre rozširovanie ťažby presúvajú
Jedinečná udalosť! Najkrajšiu historickú stavbu vo Švédsku presúvajú: Toto je dôvod
Zahraničné

Prominenti

Zuzana Tlučková, Gizka Oňová
Tlučková spomína na SVADBU so Skrúcaným: Pozvaný bol aj Krajíček (†57)... Neuveríte, čo VYVIEDOL!
Domáci prominenti
Matt Damon
Slávnemu hercovi dýchala SMRŤ na krk: Život mu ZACHRÁNIL obľúbený moderátor!
Zahraniční prominenti
Jozef Vajda
Jozef Vajda o súčasných “lordoch”: Trčí im slama z topánok... Silné slová!
Domáci prominenti
Matthew Perry
Ketamínová kráľovná sa PRIZNALA: Matthewovi Perrymu (†54) predala SMRTEĽNÚ DÁVKU!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Neobyčajný zásnubný príbeh sa
Neuveriteľné šťastie: Mladá žena si našla zásnubný prsteň, po mesiacoch pátrania objavila obrovský diamant!
Zaujímavosti
Cestovateľský sprievodca: Top 5
Cestovateľský sprievodca: Top 5 talianskych hradov a zámkov, ktoré stojí za to navštíviť
dromedar.sk
Šokujúci prípad: 76-ročný muž
Šokujúci prípad: 76-ročný muž sa zaľúbil do umelej inteligencie, namiesto lásky ho čakalo to najhoršie!
Zaujímavosti
Milionár prekročil rýchlosť o
Milionár prekročil rýchlosť o pár kilometrov: Nasledovala pokuta, akú bežný človek nezarobí ani za roky!
Zaujímavosti

Dobré správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Megainvestícia do baterkárne napreduje: Slovensko bude svetovou jednotkou, avizuje Fico! (foto)
Megainvestícia do baterkárne napreduje: Slovensko bude svetovou jednotkou, avizuje Fico! (foto)
Ďalšia zvolávacia akcia prémiovej značky: Problémy má už druhýkrát tento rok!
Ďalšia zvolávacia akcia prémiovej značky: Problémy má už druhýkrát tento rok!
Pozor na ďalší trik podvodníkov: Tvária sa ako banka a chcú citlivé údaje!
Pozor na ďalší trik podvodníkov: Tvária sa ako banka a chcú citlivé údaje!
Ukrajinský útok zastavil ruskú ropu: Stopku hlási Slovensko aj Maďarsko, padli tvrdé slová!
Ukrajinský útok zastavil ruskú ropu: Stopku hlási Slovensko aj Maďarsko, padli tvrdé slová!

Šport

Jeden z najzaujímavejších prestupov leta: Nesmrteľná extraligová ikona sa sťahuje do prvej ligy
Jeden z najzaujímavejších prestupov leta: Nesmrteľná extraligová ikona sa sťahuje do prvej ligy
TIPOS Slovenská hokejová liga
Také niečo tu dlho nebolo: Dve Slovenky proti sebe na turnaji WTA, úžasná dráma a skvostný tenis
Také niečo tu dlho nebolo: Dve Slovenky proti sebe na turnaji WTA, úžasná dráma a skvostný tenis
WTA
VIDEO Burácajúce San Siro venovalo Modričovi mohutné standing ovation: Miláno je môj nový domov!
VIDEO Burácajúce San Siro venovalo Modričovi mohutné standing ovation: Miláno je môj nový domov!
Coppa Italia
Slovenský fanúšik sa môže tešiť na športový sviatok: Slovan nastúpi proti Manchestru
Slovenský fanúšik sa môže tešiť na športový sviatok: Slovan nastúpi proti Manchestru
Tipos SBL

Auto-moto

Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Doprava
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Zaujímavosti
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
Doprava
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Pracujete na zmluvu na určitý čas? Pozor na tieto pravidlá, ktoré sa vás týkajú
Pracujete na zmluvu na určitý čas? Pozor na tieto pravidlá, ktoré sa vás týkajú
Hľadám prácu
Ktoré zamestnania majú najvyššie riziko zániku do 10 rokov?
Ktoré zamestnania majú najvyššie riziko zániku do 10 rokov?
Trendy na trhu práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Bruschetta s broskyňou: recept na elegantné predjedlo
Bruschetta s broskyňou: recept na elegantné predjedlo
Chuťovky
Jogurtové langoše: Rýchla dobrota, ktorú si zamilujete
Jogurtové langoše: Rýchla dobrota, ktorú si zamilujete
Výber receptov

Technológie

Batériová gigafabrika v Šuranoch dostala povolenie stavať: Spoločnosť GIB chce vytvoriť viac ako tisíc nových pracovných miest
Batériová gigafabrika v Šuranoch dostala povolenie stavať: Spoločnosť GIB chce vytvoriť viac ako tisíc nových pracovných miest
Správy
Samsung potichu pridal novinku do One UI. Hráčom mobilných hier prinesie obrovskú výhodu
Samsung potichu pridal novinku do One UI. Hráčom mobilných hier prinesie obrovskú výhodu
Samsung
Rusko vyšle do vesmíru „Noemovu archu“. Bude plná myší a ďalších živočíchov. Letieť budú už zajtra
Rusko vyšle do vesmíru „Noemovu archu“. Bude plná myší a ďalších živočíchov. Letieť budú už zajtra
Veda a výskum
Samsung ukázal málo známe nastavenia v mobile, ktoré ti pomôžu predĺžiť výdrž batérie. Toto si určite uprav aj ty!
Samsung ukázal málo známe nastavenia v mobile, ktoré ti pomôžu predĺžiť výdrž batérie. Toto si určite uprav aj ty!
Návody

Bývanie

Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete
Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť

Pre kutilov

Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Dvor a záhrada
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Náradie
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Údržba a opravy
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 znamenia, ktorých vzťahy budú sprevádzať aféry: Koncom augusta budú musieť čeliť pravde, pred ktorou utekajú
Partnerské vzťahy
3 znamenia, ktorých vzťahy budú sprevádzať aféry: Koncom augusta budú musieť čeliť pravde, pred ktorou utekajú
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Česká republika na jeseň
Zahraničné
Historický moment pre našich susedov, ako prví v EÚ zavádzajú na diaľnici maximálnu povolenú rýchlosť do 150km/h!
Europoslankyňa Lexmann mala NEHODU:
Domáce
Europoslankyňa Lexmann mala NEHODU: Osudný pád na bicykli! FOTO Zasahovať musela sanitka
Dmitrij Medvedev
Zahraničné
Posmešné hlasy z Moskvy po summite u Trumpa: Brusel by mal prestať brechať! TAKTO nazvali Zelenského
Informačný chaos v konsolidácii:
Domáce
Informačný chaos v konsolidácii: Huliak ide po župách, Danko chce menej krajov, spasiteľom má byť DIGITÁLNA daň!

Ďalšie zo Zoznamu