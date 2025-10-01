Europoslankyňa Lexmann si to namierila do Vatikánu: Stretla sa aj s pápežom, témou bolo Slovensko

VATIKÁN - Vatikán sa stal dejiskom významného stretnutia – pápež Lev XIV. prijal delegáciu europoslancov z pracovnej skupiny pre medzikultúrny a medzináboženský dialóg. Medzi nimi nechýbala ani slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann, ktorá mu odovzdala pozdravy z tohtoročnej púte v Levoči.
"Svätému Otcovi som tlmočila pozvanie od účastníkov púte, na ktorej mal byť hlavným celebrantom. Kvôli jeho zvoleniu za pápeža sa však už nemohol zúčastniť," priblížila Lexmann.
Diskusia sa podľa nej dotkla aj významu Levoče v kontexte zápasu Slovákov proti komunizmu. Pápež zdôraznil, že byť mužmi a ženami dialógu znamená zostať verný evanjeliu, no zároveň si zachovať otvorenosť a schopnosť počúvať iných. "V centre musí vždy stáť človek a jeho dôstojnosť," povedal Lev XIV.
Europoslankyňa Lexmann pripomenula, že práve dialóg medzi kultúrami a náboženstvami je kľúčový pre mier a porozumenie v dnešnej spoločnosti. "Rešpekt potrebujeme pestovať najmä v časoch, keď čelíme množstvu výziev," zdôraznila.
Pápež vo svojom príhovore ocenil aj potrebu „zdravého sekularizmu“, ktorý dokáže uznať význam náboženstva, ale zároveň zachováva odstup od politiky. Spomenul pritom príklady európskych lídrov ako Robert Schuman, Konrad Adenauer či Alcide De Gasperi.
Slovenská europoslankyňa sa počas návštevy Vatikánu zúčastnila aj rokovaní s talianskym ministrom zahraničných vecí Antoniom Tajanim a neskôr s kardinálmi Pietrom Parolinom a Kurtom Kochom, kde otvorila viaceré dôležité globálne témy.