Vážna dopravná nehoda v okrese Zlaté Moravce: Zrážka dvoch vozidiel si vyžiadala tri zranené osoby, cesta je uzatvorená

Ilustračné foto (Zdroj: facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba)
BELADICE/TESÁRSKE MLYŇANY – Na ceste I/65 medzi obcami Beladice a Tesárske Mlyňany v okrese Zlaté Moravce došlo k dopranej nehode. Ako uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Viktória Borloková, cesta je momentálne z dôvodu dokumentovania nehody úplne uzavretá.
Pri nehode došlo z doposiaľ nezistených príčin k zrážke dvoch vozidiel. Na miesto boli vyslané všetky záchranné zložky. „Zranenia utrpeli tri osoby. Jedna bola do nemocnice transportovaná letecky, ďalšie dve boli prevezené rýchlou zdravotnou pomocou,“ doplnila hovorkyňa.