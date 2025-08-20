Hasiči pri požiari v Breznici zachránili majetok za 100-tisíc eur

BREZNICA - Hasiči pri požiari v obci Breznica v okrese Stropkov, ku ktorému boli vyslaní v stredu krátko po polnoci, zachránili majetok za 100.000 eur. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, hasiči po príchode na miesto zistili, že horia balíky sena naložené na vlečke traktora. Zásah trval približne tri hodiny, po ktorých sa hasičom podarilo požiar úplne zlikvidovať.
„Predbežnou príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie. Majiteľovi vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 560 eur, pričom zhorelo 14 balíkov sena. Hasičom sa podarilo uchrániť majetok v hodnote približne 100.000 eur,“ priblížilo krajské riaditeľstvo. Na mieste zasahovalo päť príslušníkov HaZZ z hasičskej stanice Stropkov a Svidník, ako aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Pri požiari sa nikto nezranil.