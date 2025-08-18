Zazmluvnené hasičské autá nie sú podľa Mikulca dodávané, MV to odmieta

BRATISLAVA - Firma LRK Trading, s ktorou ministerstvo vnútra uzavrelo zmluvu na dodávku 80 kusov hasičských vozidiel kategórie B1, ktoré sú najviac využívané, ich nedodáva. Na pondelkovej tlačovej konferencii to vyhlásil opozičný poslanec parlamentu a exminister vnútra Roman Mikulec (Slovensko, KÚ, Za ľudí). Myslí si, že firma nevie zabezpečiť dodávky z finančných dôvodov. Ministerstvo vnútra (MV) SR to odmieta a argumentuje, že jeho súčasné vedenie nakupuje techniku transparentne, hospodárne a v súlade s legislatívou.
Mikulec priblížil, že dodávateľská firma bola pred uzatvorením zmluvy neznáma v prípade odovzdávania hasičskej techniky. Demonštroval, že 19. 12. 2024 bol dodaný prvý prototyp hasičského vozidla, bolo to ale len formálne dodané vozidlo z poľskej firmy. V ten istý deň bolo podľa Mikulcových slov vozidlo vyfakturované, avšak podľa rámcovej zmluvy bola deklarovaná najskôr objednávka, potom faktúra. Doplnil, že objednávka bola vystavená 23. 12. 2024. „Ktorá firma na Slovensku najskôr fakturuje a potom objednáva,“ pýtal sa s tým, že celá situácia sa mu javí ako podvod.
Rezort vnútra zdôraznil, že celý proces obstarávania hasičskej techniky bol predmetom dôkladnej kontroly zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). „Podnet na kontrolu podal pán Mikulec, čím verejné obstarávanie hasičských áut pozdržal o niekoľko mesiacov. Táto kontrola bola ukončená 7. apríla a jej výsledok doručený 8. apríla potvrdil, že ministerstvo vnútra nepochybilo a postupovalo v plnom súlade so zákonom,“ vysvetlilo MV.
Chce vedieť, kde sú chýbajúce vozidlá
Mikulec ďalej argumentoval, že podľa rámcovej dohody z júna 2024 malo byť do 12 mesiacov dodaných minimálne 30 kusov vozidiel, do súčasnosti minimálne 66 kusov. Mikulec chce vedieť, kde sú chýbajúce vozidlá a prečo nedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) návrh na odstúpenie od zmluvy. „Firma jednoducho nemá peniaze,“ myslí si Mikulec. Šutaj Eštok nevie podľa poslanca Gábora Grendela (Slovensko, KÚ, Za ľudí) vybaviť adekvátnu techniku pre hasičov, a teda nie je schopný splniť to, pre čo je ministrom. Aj preto by mal podľa Grendelovho názoru odstúpiť.
Podľa ministerstva však bolo v rámci projektu na dodávku 80 kusov hasičskej techniky Hasičskému a záchrannému zboru doteraz odovzdané jedno testovacie vozidlo v roku 2024, v hodnote 574.243,20 eura, ktoré bolo uhradené z prostriedkov MV, keďže v čase jeho dodania ešte nebola ukončená kontrola ÚVO. „Druhé vozidlo bude Hasičskému a záchrannému zboru odovzdané do konca augusta a od septembra sa začnú pravidelné dodávky ďalších vozidiel,“ deklaroval tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra.