Spoločnosť LRK Trading odmieta obvinenia z nečestného konania pri dodávke hasičských vozidiel

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: FOTO TASR - Radovan Stoklasa)
TASR

BRATISLAVA - Spoločnosť LRK Trading, s ktorou ministerstvo vnútra uzavrelo zmluvu na dodávku 80 kusov hasičských vozidiel kategórie B1, odmieta tvrdenia opozičného hnutia Slovensko o „66 vozidlách, ktoré už mali byť dodané“. Tvrdí, že nezodpovedajú textu Rámcovej dohody ani skutočným zmluvným povinnostiam. Zároveň deklarovala, že si plní všetky svoje záväzky voči Ministerstvu vnútra SR presne podľa dohody. Jej stanovisko poslal Roman Kardoš zo spoločnosti.

„Ide o zavádzajúce interpretácie, ktoré môžu poškodzovať dobré meno našej spoločnosti aj dôveru verejnosti vo férovosť verejného obstarávania,“ vyhlásila LRK Trading na margo vyjadrení hnutia Slovensko. Firma zdôraznila, že ide o špeciálne hasičské vozidlá, pričom ich výroba a zosúladenie jednotlivých dodávateľov je technologicky i organizačne náročný proces, ktorý si prirodzene vyžaduje určitý čas. „Dočasné pozdržanie tohto procesu sa následne odrazilo aj v harmonograme dodávok - pridelení výrobných slotov podvozkov, ktoré tvoria základný konštrukčný prvok každého hasičského vozidla,“ uviedla. S tým, že napriek tomu sa jej podarilo dosiahnuť dohodu s výrobcom podvozkov, ktorý poskytol plnú podporu a zabezpečil maximálnu možnú produkčnú kapacitu s cieľom čo najviac skrátiť dodacie lehoty pre tento projekt.

Rozdiel dátumov vo faktúrach je len systémová záležitosť

LRK Trading zároveň pripomenula, že práve počas pôsobenia súčasného opozičného poslanca parlamentu Romana Mikulca (Slovensko, KÚ, Za ľudí) ako ministra vnútra sa v roku 2022 uskutočnili predbežné trhové konzultácie, ktoré pripravovali a nastavovali parametre a technickú špecifikáciu tohto verejného obstarávania. „Je preto paradoxné, že dnes spochybňuje proces, ktorý bol spustený v čase jeho vedenia rezortu ministerstva vnútra,“ skonštatovala spoločnosť.

Zazmluvnené hasičské autá nie sú podľa Mikulca dodávané, MV to odmieta

Zazmluvnené hasičské autá nie sú podľa Mikulca dodávané, MV to odmieta

Medializovanú nezhodu medzi fakturačným dátumom a dátumom objednávky spoločnosť označila za „čisto systémovú záležitosť“. „V praxi sa stáva najmä pri dodávkach s rámcovou dohodou, že systém ministerstva vnútra zaeviduje dodávateľskú faktúru podľa skutočného dátumu vystavenia dodávateľskej faktúry a následne pridelí formálne dátum zaevidovania dokladu pre jednotlivú objednávku v systéme ministerstva vnútra. Tento rozdiel nie je podvodom, ale technickým zaevidovaním jednotlivých dokladov v systéme,“ vysvetlila s tým, že takéto prípady vznikali aj za pôsobenia Mikulca.

Dodávky hasičských vozidiel pokračujú napriek politickým sporom

Firma zároveň deklarovala, že jej prioritou naďalej zostáva dodanie moderných a bezpečných hasičských vozidiel v súlade s Rámcovou dohodou a platnými zákonmi. „Verejnosť uisťujeme, že spoločnosť LRK Trading plní všetky svoje záväzky voči Ministerstvu vnútra SR presne podľa Rámcovej dohody a snaží sa aj napriek politickým tlakom o čo najskoršie možné dodanie predmetu obstarávania, pretože sme si vedomí mimoriadnej potreby danej kategórie hasičských vozidiel,“ dodala.

Mikulec minulý týždeň uviedol, že firma LRK Trading, s ktorou ministerstvo vnútra uzavrelo zmluvu na dodávku 80 kusov hasičských vozidiel kategórie B1, ktoré sú najviac využívané, ich nedodáva. Myslí si, že firma nevie zabezpečiť dodávky z finančných dôvodov. Ministerstvo vnútra SR to odmieta a argumentuje, že jeho súčasné vedenie nakupuje techniku transparentne, hospodárne a v súlade s legislatívou.

Zoznam TV

Zhodnotenie žatvy z pohľadu pestovateľov a pekárov
Zhodnotenie žatvy z pohľadu pestovateľov a pekárov
Správy
Števo Skrúcaný začína nový biznis: Slováci sa za tým pôjdu potrhať! Diera na trhu?
Števo Skrúcaný začína nový biznis: Slováci sa za tým pôjdu potrhať! Diera na trhu?
Prominenti
Braňo Deák je hrdý otec a deti rastú ako z vody: Želá si len jedno... aby TOTO po ňom nezdedili!
Braňo Deák je hrdý otec a deti rastú ako z vody: Želá si len jedno... aby TOTO po ňom nezdedili!
Prominenti

Spoločnosť LRK Trading odmieta
