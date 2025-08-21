Podvody stúpajú! Šutaj Eštok apeluje na obozretnosť seniorov pri komunikácii s cudzími ľuďmi

BRATISLAVA - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v súvislosti s telefonickými podvodmi apeloval na seniorov, aby boli pri komunikácii s cudzími ľuďmi obozretní. Ak majú podľa neho akékoľvek pochybnosti, je nutné, aby ihneď kontaktovali políciu. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii. Poverená prezidentka Policajného zboru (PZ) Jana Maškarová upozornila, že Slovensko čelí jednej z najväčších vĺn podvodov v histórii. Keďže sa podľa nej ťažko vyšetrujú, kľúčová je prevencia.
„V roku 2024 sme zaznamenali 125 podvodov na našich senioroch, pričom celková výška škody dosiahla úroveň 1,5 milióna eur. V tomto roku, len za prvý polrok, to bolo 96 prípadov a škoda, ktorá bola spôsobená na našich senioroch, dosahuje sumu viac ako milión eur,“ priblížil šéf rezortu vnútra s tým, že najčastejšími obeťami sú seniori vo veku 65 a viac rokov.
Ide podľa Maškarovej o veľmi premyslenú trestnú činnosť, ktorú páchajú organizované skupiny zo zahraničia, na ktorej participujú aj občania Slovenska. Zneužívajú podľa jej slov dôveru seniorov a používajú moderné technológie a sofistikované príbehy. Najväčší dôraz pritom kladú na psychologický nátlak. „Polícia túto hrozbu berie mimoriadne vážne, preto sme zintenzívnili vyšetrovanie, operatívnu pátraciu činnosť, vykonávame rôzne spolupráce, či už so štátnymi inštitúciami, bankami, so Slovenskou poštou a najmä s našimi medzinárodnými partnermi, kde samozrejme vykonávame intenzívnu výmenu informácií,“ priblížila. Prízvukovala, že informovanosť a prevencia sú najlepšou ochranou pred útokmi.
Šutaj Eštok objasnil, že v rámci prevencie PZ spolupracuje napríklad s Jednotou dôchodcov Slovenska, ale aj s mobilnými operátormi. „Spolupracujeme s mestami, obcami aj cirkvami, ale aj napriek tomu sa táto špecifická trestná činnosť stále deje,“ podotkol. Medzi najčastejšie podvody podľa neho patria fingovaní príbuzní, ktorí od seniorov žiadajú peniaze po údajnej dopravnej nehode, takzvaný „americký vojak“ žiadajúci financie cez internetové zoznámenie, ale aj investičné podvody do kryptomeny s prísľubom vysokého zisku.
Falošní policajti
Najväčším fenoménom sú však aktuálne podľa Maškarovej falošní policajti, ktorí cez rôzne komunikačné platformy zasielajú seniorom falošné preukazy. „Tvrdia im, že ich bankové účty boli napadnuté, žiadajú obete, aby vybrali peniaze a odovzdali ich tzv. expertom Národnej banky Slovenska (NBS) alebo falošným vyšetrovateľom,“ objasnil Šutaj Eštok. Seniorom odkázal, že polícia ani NBS nikdy nežiadajú hotovosť, prevod na účet či odovzdávanie úspor.
Riaditeľ odboru kriminálnej polície prezídia PZ Attila Zajonc uviedol, že v prvom polroku polícia v Bratislavskom kraji zaevidovala 238 podozrivých hovorov, pričom 20 z nich skončilo podvodom so škodou 368.000 eur. V Trnavskom kraji išlo o sedem podozrivých volaní, z toho tri dokonané s celkovou škodou 30.000 eur. V Banskobystrickom kraji zaznamenali jeden prípad so škodou 15.000 eur, v ostatných regiónoch išlo len o neúspešné pokusy.