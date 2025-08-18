Pri Kysaku zadržala polícia 21-ročného muža s drogami: Skončil vo väzbe

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
KYSAK - Polícia obvinila 21-ročného muža zo zločinu neoprávneného prechovávania omamných a psychotropných látok. Zadržali ho na ceste tretej triedy v smere na obec Kysak v okrese Košice-okolie, kde sa nachádzal pri aute spolu s ďalším mužom a ženou. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Boli vykonané osobné prehliadky, ako aj prehliadka vozidla, pri ktorých boli zaistené veci pochádzajúce a súvisiace s drogovou trestnou činnosťou. Išlo aj o bielu kryštalickú látku a zelenú sušinu,“ doplnila. Na obvineného muža spracovali podnet na jeho väzobné stíhanie. Ďalšie dve zadržané osoby po vykonaní procesných úkonov zo zadržania prepustili.