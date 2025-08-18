Poznáte týchto mužov? Polícia hľadá páchateľov krádeže v Bratislave

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj )
BRATISLAVA - Polícia v Bratislave vyšetruje krádež z predajne potravín v nákupnom centre v mestskej časti Ružinov. Ku skutku podľa nej došlo v nedeľu (17. 8.) krátko po 10.30 h. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila fotografie mužov.
Krádež v nákupnom centre v Bratislave (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
„Touto cestou vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti mužov na priložených fotografiách, k ich súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158,“ uviedli policajti s tým, že informácie môžu občania poskytnúť aj v súkromnej správe na sociálnej sieti.