Polícia začala trestné stíhanie vo veci víkendového požiaru penziónu v Zázrivej

Požiar penziónu a reštaurácie v obci Zázrivá (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
ZÁZRIVÁ - Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline začal trestné stíhanie týkajúce sa sobotného (16. 8.) požiaru penziónu a reštaurácie v obci Zázrivá vo veci zločinu poškodzovanie cudzej veci v súbehu so zločinom všeobecné ohrozenie. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiaru a pracovník z požiarnotechnického a expertízneho ústavu,“ uviedla polícia s tým, že k zraneniam osôb nedošlo a ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania. Ako informoval Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti, rýchlym zásahom hasičov sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru z penziónu a reštaurácie na okolité budovy.