Dráma v Dolnom Kubíne: Rodinný dom zachvátili plamene, zranila sa jedna osoba

DOLNÝ KUBÍNN - Sobotný (16. 8.) nočný požiar v kotolni rodinného domu v meste Dolný Kubín v časti Beňová Lehota si vyžiadal zranenie jednej osoby, ktorá bola intoxikovaná splodinami horenia. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Veličná a Oravská Poruba jedným vysokotlakovým, jedným C a jedným D prúdom. Pri zásahu boli použité autonómne dýchacie prístroje,“ priblížili hasiči.
Podotkli, že následkom požiaru vznikla majiteľovi rodinného domu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 50 000 eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.