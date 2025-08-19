Ceny palív ako na hojdačke: Minimálny rozdiel medzi benzínom a naftou, následne vrchol cien! Ďalší vývoj je nejasný

BRATISLAVA - Situácia s cenami palív je v poslednom čase ako na hojdačke, kým jeden týždeň klesajú, ďalší stúpajú. Benzín predčasom zažil vrchol za posledné mesiace, kedy stál 1,539 eura za liter, nafta rovnako. Ba čo viac, bolo obdobie, kedy medzi medzi benzínom a naftou bol iba minimálny rozdiel. Aké sú ceny aktuálne a aký vývoj sa očakáva?
Aktuálne sa ceny palív pohybujú od 1,524 eura za liter benzínu a 1,469 eura za liter nafty. Ceny sa rôznia od benzínky k benzínke. Ceny sa vyvíjali rôznym smerom posledné týždne. Benzín v polke prázdnin dosiahol vrchol, keď liter stál 1,539 eura, následne krátko na to klesol na 1,529 eura. Aktuálne si už istý čas drží cenu 1,524 eura.
Vrchol dosiahla na nafta, ktorá stála najviac takmer 1,5 eura. Benzín vtedy stál 1,509 eura, rozdiel medzi palivami tak bol minimálny. Odvtedy cena pozvolne klesá na aktuálnych 1,449 eura.
Uplynulý týždeň sa niesol v znamení zdražovania
Ceny benzínov na začiatku augusta rástli, klasická 95-ka sa už tretí týždeň držala nad úrovňou 1,50 eura za liter a prémiové druhy nad hodnotou 1,70 eura za liter. Najpredávanejšia klasická nafta po štyroch týždňoch rastov prvý krát zlacnela, informoval Štatistický úrad v piatok 15. augusta.
"Spotrebiteľské ceny jednotlivých druhov pohonných látok zaznamenali na začiatku augusta rôznorodý vývoj. Benzíny medzitýždňovo zdraželi už 3 týždeň za sebou a ich aktuálna cena bola najvyššia za ostatných 6 týždňov. Základná motorová nafta aktuálne zlacnela po 4 týždňoch zdražovania. Posun cien v medzitýždňovom porovnaní bol nižší ako je cenový priemer zmien od začiatku roku. Motoristi si za benzín 95 počas 32. týždňa priplatili o 1,2 centa, liter najpredávanejšieho benzínu sa predával za 1,524 eura. Prémiové benzíny medzitýždňovo zdraželi v priemere o 1,6 centa na 1,733 eura za liter. Bežná nafta zlacnela o 1,9 centa na priemernú hodnotu 1,465 eura za liter. Prémiové druhy nafty spotrebitelia nakupovali za 1,663 eura za liter, o 2 centy menej ako v predchádzajúcom týždni," uviedli štatistici.
Ako dodali, aktuálne ceny benzínov boli naďalej nižšie ako vlani, klasický benzín 95 o 3,1 % a prémiové benzíny o 1,9 %. Ceny jednotlivých druhov nafty boli približne rovnaké ako pred rokom, aktuálne medzitýždňové zlacnenie ich síce posunulo pod hodnoty z minulého roka, ale išlo iba o kozmetický veľmi mierny posun.
Naopak, ceny plynov sa oproti predchádzajúcemu týždňu upravovali iba kozmeticky. Cena LPG (skvapalnený ropný plyn) nepatrne klesla na 0,687 eura za liter a LNG (skvapalnený zemný plyn) bol za znížených 1,488 eura za kilogram. Obom plynom sa ceny menili iba o pár desatín centu. Cena CNG (stlačený zemný plyn) sa medzitýždňovo nezmenila, kilogram sa predával za 1,660 eura. Oproti predchádzajúcemu roku bola cena plynu CNG vyššia o 3,6 %, LNG sa predával lacnejšie o 7,5 % a LPG stál menej o 3,6 %. Cena ekologického plynu bioLNG bola nižšia o 26,3 %.
Analytik: Ďalší vývoj závisí od výsledkov summitu Putina a Trumpa
Ceny ropy sa v uplynulom týždni dostali na najnižšie úrovne za posledné dva mesiace. Ropa zostáva však naďalej mimoriadne citlivá na geopolitické udalosti. Investori aktuálne s napätím sledujú plánované stretnutie prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljaške, ktoré by mohlo priniesť zásadný obrat v otázke sankcií na ruskú ropu. Informoval o tom v piatok analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík.
„Ak by sa podarilo dosiahnuť dohodu, otvorilo by to cestu k obnoveniu širšieho exportu ruskej ropy na globálne trhy, čo by mohlo znížiť ceny, no zároveň by to mohlo znamenať aj nové finančné zdroje pre ruské vojenské operácie,“ priblížil analytik. Situáciu podľa neho komplikuje fakt, že ešte pred pár dňami Donald Trump ostro varoval Indiu vo veci opätovného zvýšenia ciel, pokiaľ bude pokračovať v nákupe ruskej ropy. India pritom odoberá približne 40 % ruskej produkcie a prípadné obmedzenie tohto odberu by zásadne narušilo financovanie vojny Moskvy, vysvetlil Bajzík.
Ak rokovania zlyhajú, na stole je podľa neho zavedenie ďalších sankcií a sekundárnych ciel voči krajinám, ktoré ruskú ropu stále kupujú. To by mohlo, naopak, spôsobiť prudký nárast cien ropy na svetových trhoch, zdôraznil Bajzík. Analytik zároveň dodal, že OPEC+ už v septembri plánuje uvoľniť na trh ďalších 2,2 milióna barelov denne, čo by mohlo zvýšiť globálnu ponuku a vytvoriť tlak na pokles cien. Navyše, americké zásoby ropy vzrástli približne o 3 milióny barelov, čo signalizuje spomalenie dopytu v USA, skonštatoval Bajzík.