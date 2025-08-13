Na Slovensko sa valí PEKLO! Udrú poriadne horúčavy, TIETO dni to bude najhoršie: Úrady vydali VAROVANIA

BRATISLAVA - Slovenko čaká "pekelné" počasie. Teploty počas najbližších dní vystúpia až na 38 stupňov Celzia. Meteorológovia predpovedajú bezvetrie a počasie bez zrážok, čo bude horúce teploty len umocňovať.
V stredu bude od východu zasahovať nad našu oblasť tlaková výš a po jej okraji k nám bude prúdiť od juhozápadu veľmi teplý vzduch. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, Najvyššia denná teplota vystúpi na 30 až 35, na Orave a pod Tatrami na miestami okolo 28 stupňov Celzia. Fúkať má len slabý, na západe miestami prevažne južný vietor do 20 km/h. Zrážky sa neočakávajú.
Pred vysokými teplotami varujú aj meteorológovia. Druhý stupeň výstrahy vydali pre okresy Komárno, Levice a Nové Zámky, Zvolen, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Krupina a Detva. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ upozornili meteorológovia. Pre celý Bratislavský aj Trnavský kraj platí výstraha prvého stupňa. Taktiež pre viaceré okresy Košického a Trenčianskeho a okres Vranov nad Topľou. Vzťahuje sa aj na zvyšné okresy Nitrianskeho kraja a niektoré okresy Banskobystrického kraja.
Štvrtok bude ešte viac horúco. Ako informujú meteorológovia, po zadnej strane tlakovej výše so stredom nad Pobaltím k nám bude od juhu až juhozápadu prúdiť veľmi teplý vzduch. Bezvetrie bude teplotu len umocňovať. Noc bude síce chladná, kedy budú teploty klesať od 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov Celzia, no cez deň sa predpokladá najvyššia denná teplota 32 až 37 stupňov Celzia. Druhý strupeň výstrahy pred vysokými teplotami sa rozšíri na západné a všetky južné okresy krajiny.
Piatok a sobotu prekonajú teploty ešte vyššiu hranicu - vystúpia až na 38 stupňov Celzia. "Vo veľmi teplom vzduchu postúpi od severozápadu do strednej Európy vlniaci sa studený front, ktorý čiastočne ovplyvní počasie aj u nás," uvádzajú meteorológovia. V piatok bude jasno a až polojasno a opäť bezvetrie bez zrážok. Výstrahy druhého stupňa sa rozšíria o ďalšie okresy.
V sobotu sa už však môžu ojedinele objaviť prehánky a búrky. V nedeľu o pár stupňov teplota poklesne - na 28 až 34 stupňov Celzia, naďalej však bude mimoriadne teplo. Aj v tento deň sa môžu ojedinele vyskytnúť prehánky a búrky.
Vysoké teploty ohrozujú najmä deti, starších či tehotné ženy
Vysoké teploty ohrozujú najmä deti, starších ľudí, tehotné ženy a chronicky chorých. Počas teplých dní netreba zabúdať na pravidelný pitný režim, dobré je tiež vyhýbať sa priamemu slnku a obmedziť fyzickú aktivitu. Poukázal na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s výstrahami pred vysokými teplotami. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie,“ upozornil úrad.
Riziko úpalu a úžehu netreba podľa ÚVZ SR podceňovať. Úpal je prehriatie organizmu, ktoré vzniká aj bez priameho slnečného žiarenia. Úžeh je prehriatie organizmu vplyvom slnečného žiarenia. Okrem vyššie spomenutých príznakov sa môžu vyskytnúť aj podráždenosť, zmätenosť až halucinácie.
Slovenský Červený kríž (SČK) zároveň v horúčavách odporúča nosiť ľahšie oblečenie a pokrývku hlavy. Radí zdržiavať sa vnútri, prípadne v tieni. „Zabráňte prehriatiu vášho obydlia - zatiahnite žalúzie, vetrajte večer,“ podotkol. Odporúča tiež vyhýbať sa alkoholu a konzumovať ľahšie jedlá. „Postarajte sa aj o svojich domácich miláčikov a skontrolujte svojich osamelých príbuzných,“ dodal SČK.