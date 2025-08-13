Streda13. august 2025, meniny má Ľubomír, zajtra Mojmír

Na Slovensko sa valí PEKLO! Udrú poriadne horúčavy, TIETO dni to bude najhoršie: Úrady vydali VAROVANIA

Ilustračné foto Zobraziť galériu (6)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, Windy.com)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Slovenko čaká "pekelné" počasie. Teploty počas najbližších dní vystúpia až na 38 stupňov Celzia. Meteorológovia predpovedajú bezvetrie a počasie bez zrážok, čo bude horúce teploty len umocňovať.

V stredu bude od východu zasahovať nad našu oblasť tlaková výš a po jej okraji k nám bude prúdiť od juhozápadu veľmi teplý vzduch. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, Najvyššia denná teplota vystúpi na 30 až 35, na Orave a pod Tatrami na miestami okolo 28 stupňov Celzia. Fúkať má len slabý, na západe miestami prevažne južný vietor do 20 km/h. Zrážky sa neočakávajú.

Pred vysokými teplotami varujú aj meteorológovia. Druhý stupeň výstrahy vydali pre okresy Komárno, Levice a Nové Zámky, Zvolen, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Krupina a Detva. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ upozornili meteorológovia. Pre celý Bratislavský aj Trnavský kraj platí výstraha prvého stupňa. Taktiež pre viaceré okresy Košického a Trenčianskeho a okres Vranov nad Topľou. Vzťahuje sa aj na zvyšné okresy Nitrianskeho kraja a niektoré okresy Banskobystrického kraja.

Výstrahy pred vysokými teplotami
Zobraziť galériu (6)
Výstrahy pred vysokými teplotami  (Zdroj: SHMÚ)

Štvrtok bude ešte viac horúco. Ako informujú meteorológovia, po zadnej strane tlakovej výše so stredom nad Pobaltím k nám bude od juhu až juhozápadu prúdiť veľmi teplý vzduch. Bezvetrie bude teplotu len umocňovať. Noc bude síce chladná, kedy budú teploty klesať od 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov Celzia, no cez deň sa predpokladá najvyššia denná teplota 32 až 37 stupňov Celzia. Druhý strupeň výstrahy pred vysokými teplotami sa rozšíri na západné a všetky južné okresy krajiny.

Na Slovensko sa valí
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: SHMÚ)

Piatok a sobotu prekonajú teploty ešte vyššiu hranicu - vystúpia až na 38 stupňov Celzia. "Vo veľmi teplom vzduchu postúpi od severozápadu do strednej Európy vlniaci sa studený front, ktorý čiastočne ovplyvní počasie aj u nás," uvádzajú meteorológovia. V piatok bude jasno a až polojasno a opäť bezvetrie bez zrážok. Výstrahy druhého stupňa sa rozšíria o ďalšie okresy.

Na Slovensko sa valí
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: SHMÚ)

V sobotu sa už však môžu ojedinele objaviť prehánky a búrky. V nedeľu o pár stupňov teplota poklesne - na 28 až 34 stupňov Celzia, naďalej však bude mimoriadne teplo. Aj v tento deň sa môžu ojedinele vyskytnúť prehánky a búrky.

Vysoké teploty ohrozujú najmä deti, starších či tehotné ženy

Vysoké teploty ohrozujú najmä deti, starších ľudí, tehotné ženy a chronicky chorých. Počas teplých dní netreba zabúdať na pravidelný pitný režim, dobré je tiež vyhýbať sa priamemu slnku a obmedziť fyzickú aktivitu. Poukázal na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s výstrahami pred vysokými teplotami. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie,“ upozornil úrad.

Na Slovensko sa valí
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: ÚVZ SR)

Riziko úpalu a úžehu netreba podľa ÚVZ SR podceňovať. Úpal je prehriatie organizmu, ktoré vzniká aj bez priameho slnečného žiarenia. Úžeh je prehriatie organizmu vplyvom slnečného žiarenia. Okrem vyššie spomenutých príznakov sa môžu vyskytnúť aj podráždenosť, zmätenosť až halucinácie.

Na Slovensko sa valí
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: ÚVZ SR)

Slovenský Červený kríž (SČK) zároveň v horúčavách odporúča nosiť ľahšie oblečenie a pokrývku hlavy. Radí zdržiavať sa vnútri, prípadne v tieni. „Zabráňte prehriatiu vášho obydlia - zatiahnite žalúzie, vetrajte večer,“ podotkol. Odporúča tiež vyhýbať sa alkoholu a konzumovať ľahšie jedlá. „Postarajte sa aj o svojich domácich miláčikov a skontrolujte svojich osamelých príbuzných,“ dodal SČK.

Viac o téme: HorúčavyVýstrahySlovenskoVysoké teplotyPredpoveď počasia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Tropické leto už nie
Tropické leto už nie je strašiakom: Experti ukazujú na zimu, tento jav môže započať nevídanú snehovú NÁLOŽ!
Domáce
Slovensko zasiahne vlna horúčav.
Počasie láme rekordy! Turecko zaznamenalo najteplejší júl za posledných 55 rokov
Zahraničné
Tretí najteplejší júl ukončil
Tretí najteplejší júl ukončil sériu rekordov: Extrémy počasia však pokračujú
Zahraničné
Východ Austrálie sužuje neobvyklé
Extrémne počasie v Austrálii: Rekordné sneženie a silné búrky zasiahli východné oblasti, jedna osoba je nezvestná
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia Erika Tomáša na tému Začiatok vyplácania vyšších opatrovateľských príspevkov a ďalšia pomoc opatrovateľom a osobným asistentom
Tlačová konferencia Erika Tomáša na tému Začiatok vyplácania vyšších opatrovateľských príspevkov a ďalšia pomoc opatrovateľom a osobným asistentom
Správy
Tlačová konferencia hnutia Slovensko na tému Hlas urobil všetko preto, aby sa ich sponzori dostali k stovkám miliónov eur napriek zrušenému tendru
Tlačová konferencia hnutia Slovensko na tému Hlas urobil všetko preto, aby sa ich sponzori dostali k stovkám miliónov eur napriek zrušenému tendru
Správy
Národná rada SR nebola ani druhýkrát uznášaniaschopná v súvislosti s odvolávaním Kamila Šaška z postu ministra zdravotníctva SR
Národná rada SR nebola ani druhýkrát uznášaniaschopná v súvislosti s odvolávaním Kamila Šaška z postu ministra zdravotníctva SR
Správy

Domáce správy

FOTO Opitá vodička prevrátila auto
Opitá vodička prevrátila na privádzači auto: Neuveriteľné, koľko nafúkala!
Domáce
Slovenský pas
Slovenský pas je výnimočný! Patrí medzi desiatku najsilnejších na svete: Takéto sú výhody
Domáce
FOTO Pri obci Ľudovítová došlo
Tragédia na železnici! Pri zrážke s osobným vlakom prišla o život jedna osoba
Domáce
Enviropolícia obvinila muža: Na cudzí pozemok v Poltári naviezol takmer 100 ton odpadu
Enviropolícia obvinila muža: Na cudzí pozemok v Poltári naviezol takmer 100 ton odpadu
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO Alí Larídžání
Larídžání na návšteve Libanonu prisľúbil krajine podporu zo strany Iránu
Zahraničné
Mrazivé DETAILY tragédie v
Mrazivé DETAILY tragédie v Taliansku: Len 6-ročný chlapec zmizol na pláži, o pár hodín prišla najhoršia správa
Zahraničné
Správa USA tvrdí, že
Správa USA tvrdí, že situácia v oblasti ľudských práv v Nemecku sa zhoršila
Zahraničné
Maďarsko vyšle pomoc v
Maďarsko vyšle pomoc v boji proti požiarom ďalšiemu spojencovi v NATO: Slovenský zásah v Albánsku nemal výrazný efekt
Zahraničné

Prominenti

Zatiaľ čo Bagárová o
Zatiaľ čo Bagárová o SVADBE len sníva, jej EX má naponáhlo... Ženiť sa bude už o mesiac!
Domáci prominenti
Naomi Campbell
Slávna modelka DRÁŽDILA mužov: Naomi, tvoje telo je ako DELO!
Zahraniční prominenti
Predstavenie novej piesne Igora
SEXI video víťazky Ruže: Veď vyzerá ako Norma zo Skrytej vášne!
Domáci prominenti
Jennifer Aniston
Jennifer Aniston prehovorila o SMRTI Matthewa Perryho (†54): Je to pocit ÚĽAVY!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zhruba dvojkilový psík sa
HOROR v rodinnom dome: VIDEO Obrovský predátor si prišiel po večeru, TENTO nečakaný záver vás dostane!
Zaujímavosti
Neuveríte, čo zastavilo najväčšiu
Neuveríte, čo zastavilo najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe: Tieto morské tvory spôsobili obrovský problém!
Zaujímavosti
Leah upozornila, že mať
Desivé odhalenie odborníčky: VIDEO Bežná súčasť vašej spálne môže byť portálom pre duchov!
Zaujímavosti
Jedli by ste vodný
Jedli by ste vodný melón na kilá? POZOR na tieto riziká
vysetrenie.sk

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Šok po novej dani: Sladené nápoje máme najdrahšie v regióne, ich predaj prudko padá!
Šok po novej dani: Sladené nápoje máme najdrahšie v regióne, ich predaj prudko padá!
Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!
Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!
Sedem miliónov metrov štvorcových fabrík: Historické zbrojenie v Európe naberá na obrátkach!
Sedem miliónov metrov štvorcových fabrík: Historické zbrojenie v Európe naberá na obrátkach!
Čaká nás horúca rozpočtová jeseň: Dočkáme sa kvôli dlhovej brzde aj novej vlády?
Čaká nás horúca rozpočtová jeseň: Dočkáme sa kvôli dlhovej brzde aj novej vlády?

Šport

VIDEO Ďalší zbytočný skrat Weissa: Po vypadnutí Slovana predviedol totálny nezmysel
VIDEO Ďalší zbytočný skrat Weissa: Po vypadnutí Slovana predviedol totálny nezmysel
Liga majstrov
Chceli byť aspoň v play-off: Mak ťažko hľadal slová, Kajrat obvinil z váľania a zdržovania
Chceli byť aspoň v play-off: Mak ťažko hľadal slová, Kajrat obvinil z váľania a zdržovania
Liga majstrov
Očakávané peklo neprišlo a sen sa rozplynul: Kitka pomenoval hlavné príčiny vypadnutia Slovana
Očakávané peklo neprišlo a sen sa rozplynul: Kitka pomenoval hlavné príčiny vypadnutia Slovana
Liga majstrov
Koniec sna o miliónoch v Lige majstrov: Slovan vypadol po dráme s majstrom Kazachstanu
Koniec sna o miliónoch v Lige majstrov: Slovan vypadol po dráme s majstrom Kazachstanu
Liga majstrov

Auto-moto

Predstavenie novej Triedy GLC je na spadnutie. Mriežka bude ikonická
Predstavenie novej Triedy GLC je na spadnutie. Mriežka bude ikonická
Novinky
Pod Strečnom to bude ešte náročnejšie. Kontrola dynamických bariér a oprava výtlkov
Pod Strečnom to bude ešte náročnejšie. Kontrola dynamických bariér a oprava výtlkov
Doprava
Jazdené autá sú na Slovensku mladšie a lacnejšie než v ČR. Hurá na nákupy?
Jazdené autá sú na Slovensku mladšie a lacnejšie než v ČR. Hurá na nákupy?
Ekonomika
Veľký hrdina značky končí po takmer štvrťstoročí. Vezme so sebou aj EV-čko
Veľký hrdina značky končí po takmer štvrťstoročí. Vezme so sebou aj EV-čko
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
V Číne sa šíri bizarný fenomén: Nezamestnaní platia za to, aby mohli chodiť do práce
V Číne sa šíri bizarný fenomén: Nezamestnaní platia za to, aby mohli chodiť do práce
Aktuality
Výsledky výskumu prekvapili: Táto vlastnosť vám výrazne uľahčí hľadanie práce
Výsledky výskumu prekvapili: Táto vlastnosť vám výrazne uľahčí hľadanie práce
Hľadám prácu
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Beskydský závitok s ryžou
Ako dlho smažiť huby a kedy je najlepšie ich osoliť
Ako dlho smažiť huby a kedy je najlepšie ich osoliť
Rady a tipy
Ako zavariť broskyňový kompót: Jednoduchý spôsob v rúre
Ako zavariť broskyňový kompót: Jednoduchý spôsob v rúre
Výber receptov

Technológie

Google dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravil
Google dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravil
Bulvár
Muž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhu
Muž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhu
Umelá inteligencia
Tvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríš
Tvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríš
Technológie
Zabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať život
Zabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať život
Veda a výskum

Bývanie

Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!
Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!

Pre kutilov

Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Dvor a záhrada
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Recepty
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Chovateľstvo
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Princ George a symbolika jeho 12. narodenín: Vstupuje do veku, keď sa tradícia stretáva s očakávaním a jeho život sa zmení
Zahraničné celebrity
Princ George a symbolika jeho 12. narodenín: Vstupuje do veku, keď sa tradícia stretáva s očakávaním a jeho život sa zmení
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Mrazivé DETAILY tragédie v
Zahraničné
Mrazivé DETAILY tragédie v Taliansku: Len 6-ročný chlapec zmizol na pláži, o pár hodín prišla najhoršia správa
Na Slovensko sa valí
Domáce
Na Slovensko sa valí PEKLO! Udrú poriadne horúčavy, TIETO dni to bude najhoršie: Úrady vydali VAROVANIA
Tragická nehoda na východe
Domáce
Tragická nehoda na východe Slovenska: Auto skončilo na streche! Vodička zomrela v nemocnici
Nemocnica s poliklinikou v
Domáce
Nemocnica sa ocitla v kritickej situácii! Hrozí zánik chirurgického oddelenia: Ten by sa dotkol desaťtícov ľudí

Ďalšie zo Zoznamu