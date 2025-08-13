Napojenie R2 pri Mýtnej si vyžiada uzáveru rýchlostnej cesty do Tomášoviec

MÝTNA - Výstavba rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou si vyžiada uzáveru nadväzujúceho úseku z Mýtnej do Tomášoviec. Dôvodom sú práce na prepojení oboch úsekov, ktoré sa začnú v pondelok (18. 8.). Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
Uzávera úseku R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce je podľa diaľničiarov potrebná na zachovanie bezpečnosti motoristov. Práce v mieste napojenia rozostavaného úseku rýchlostnej cesty v Mýtnej sa začnú 18. augusta, dočasné napojenie na cestu I/16 bude eliminované.
„Práce budú zahŕňať aj úpravu časti zemného telesa tak, aby bola cesta I/16 v tejto oblasti v stave ako pred výstavbou. Takisto sa dobudujú konštrukčné vrstvy rýchlostnej cesty v pravom jazdnom pruhu vrátane krajnice. Okrem toho sa bude dokončovať protihluková stena v mieste terajšej dočasnej cesty. Osadí sa tu šesť stĺpov s výplňou,“ priblížila NDS.
Obchádzková trasa počas uzávery R2 povedie po ceste I/16, a to obojsmerne. Úsek rýchlostnej cesty medzi Mýtnou a Tomášovcami bude opäť sprejazdnený po ukončení prác na napojení úsekov.
Výstavba R2 medzi Kriváňom a Mýtnou je podľa NDS v pokročilom štádiu a aktuálne smeruje k dokončeniu stavby. „Na mostoch sa dokončuje odvodnenie, osádzajú sa zvodidlá, zábradlia a protihlukové steny. Takisto sa robia obrusné vrstvy vozovky na mostoch, vodorovné a zvislé dopravné značenie a terénne úpravy pod mostami,“ priblížili diaľničiari.
Úsek R2 Kriváň - Mýtna vedie členitým terénom doliny Krivánskeho potoka, práce na jeho výstavbe sa začali v roku 2021. Rýchlostná cesta mala byť pôvodne dokončená na jar 2024, viac ako deväť kilometrov dlhý úsek, ktorého súčasťou bude aj najdlhšia estakáda na Slovensku, plánujú dokončiť tento rok.