Vodiči, spozornite: Polícia upozorňuje na čiastočnú uzáveru mosta pri Malackách

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Polícia upozorňuje na čiastočnú uzáveru mosta nad diaľnicou D2 pri Malackách. Most bude uzavretý od 18. augusta v oboch smeroch z dôvodu realizácie sanačných prác. Informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Doprava bude v danom úseku usmernená zvislými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami a vedená vo voľnej časti vozovky, pričom počas každej etapy v ľavom aj v pravom jazdnom páse bude zachovaný minimálne jeden jazdný pruh,“ uviedla Vilhanová. Policajti žiadajú vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a dodržiavali prijaté opatrenia v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.