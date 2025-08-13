Pri nočnom požiari auta v Dlhom Poli vznikla škoda za 80-tisíc eur

DLHÉ POLE - Žilinskí príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali pri stredajšom nočnom požiari auta s plug-in hybridným motorom v obci Dlhé Pole v okrese Žilina. Ako informovalo žilinské krajské riaditeľstvo HaZZ na sociálnej sieti, materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 80-tisíc eur.
Požiar auta bol hasičom ohlásený na operačné stredisko krátko pred 2.00 h. „Zasahujúci hasiči po príjazde na miesto zistili, že automobil je odstavený pred rodinným domom a požiar poškodil aj fasádu domu. Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch jedným vysokotlakovým prúdom,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov, tá je v štádiu zisťovania. „Následkom požiaru vznikla majiteľovi priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 80-tisíc eur, uchránené hodnoty presahujú 300-tisíc eur. Pri požiari sa nikto nezranil,“ dodali hasiči.