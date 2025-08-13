Albánsko bojuje s rozsiahlymi lesnými požiarmi: Slovensko vyslalo hasičov s vrtuľníkom

BRATISLAVA - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR upozorňuje na požiare, ktoré zasiahli rozsiahle oblasti Albánska od severu po juh. Požiare sú podporované extrémnymi teplotami, suchom a silným vetrom, čo výrazne komplikuje zásahy záchranných zložiek. Rezort o tom informoval na webe.
Najviac postihnuté sú oblasti Gramsh (centrálne Albánsko) - požiare v oblasti Koshnice zničili dve dediny, evakuovaní boli obyvatelia z Kullollas, Bletez a Menkollare, Vlore a zo Sarande - požiare zasiahli oblasť Modrého oka (Syri i Kalter), Dukat, Borsh a Piqeras; evakuovaní boli turisti, uzavreté sú úseky ciest Muzine - Sarande a Bistrice - Muzine, Finiq, Delvine, Livine, Ardhasove, Bistrice, Krongj - evakuované viaceré obce, ohrozená bola aj vodná elektráreň Bistrice a oblasť Berat - Poličan, kde sa požiare priblížili k obytným zónam a zariadeniam sociálnych služieb. Ďalšie aktívne požiare sú hlásené v regiónoch Dibra, Tirana, Drač, Gjirokastra, Elbasan, Skadar, Kukes a Korče vrátane chránených lesných oblastí.
„Na mieste zasahujú záchranné jednotky a technika z viacerých krajín. Slovenská republika poskytla pomoc vyslaním tímu hasičov s vrtuľníkom (v rámci mechanizmu rescEU), ktorý operuje z mesta Kučove,“ ozrejmilo ministerstvo. Odporúča vyhýbať sa oblastiam postihnutým požiarmi a rešpektovať výzvy na evakuáciu. „V prípade pobytu v ohrozených oblastiach sa riaďte pokynmi hasičov, polície a zdravotníkov a nepodceňujte riziká - vyhnite sa činnostiam, ktoré môžu spôsobiť požiar,“ doplnil rezort. V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978.