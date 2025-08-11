Situácia vo väzniciach bola minulý rok pokojná a stabilizovaná

BRATISLAVA - Situácia v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody bola v minulom roku hodnotená ako pokojná a stabilizovaná. K 31. 12. 2024 bolo vo väzenských zariadeniach umiestnených celkovo 6604 osôb, u ktorých bolo evidované bezpečnostné riziko. Oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo k poklesu celkového počtu „osôb s bezpečnostným rizikom“ vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody o 1514 osôb. Vyplýva to zo štatistickej ročenky Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) za rok 2024, zverejnenej na webe ministerstva spravodlivosti.
Spoločnícke skupiny a organizovaný zločin vo väzniciach
Spoločníckych skupín medzi obvinenými bolo vo väzniciach evidovaných 216 s počtom osôb 425, skupín pôsobiacich v oblasti organizovaného zločinu bolo evidovaných 139 s počtom osôb 239. Osôb pôsobiacich v oblasti organizovaného zločinu umiestnených v ústavoch individuálne bolo evidovaných 142. Pre spáchanie trestného činu vraždy sa ku koncu minulého roka v ústavoch nachádzalo 599 osôb, z toho 42 obvinených a 557 odsúdených.
Za minulý rok bolo v ústavoch zaznamenaných 18 náhlych úmrtí (z toho dve náhle úmrtia obvinených a 16 náhlych úmrtí odsúdených), tri samovraždy (z toho jedna samovražda obvineného a dve samovraždy odsúdených) a 26 pokusov o samovraždu (z toho 13 pokusov o samovraždu obvinených a 13 pokusov o samovraždu odsúdených).
Pokles počtu cudzincov vo väzniciach
V minulom roku došlo k poklesu počtu cudzincov vo väzniciach o 127 v porovnaní s rokom 2023. Minulý rok ich bolo v ústavoch umiestených 379. Najpočetnejšie zastúpenie cudzincov mali Ukrajina (73 cudzincov), Česko (50 cudzincov), Sýria (33 cudzincov), Moldavsko (30 cudzincov), Srbsko (22 cudzincov), Maďarsko (21 cudzincov), Rumunsko (20 cudzincov), Gruzínsko (20 cudzincov), Poľsko (17 cudzincov) a Turecko (14 cudzincov).
Vlani došlo v ústavoch celkovo k 64 mimoriadnym udalostiam týkajúcim sa zaistenia omamných a psychotropných látok, liekov a pozitívnych testov na omamné a psychotropné látky u obvinených a odsúdených. „V 95 prípadoch došlo v ústavoch k mimoriadnym udalostiam týkajúcim sa vnesenia alebo pokusom o vnesenie do ústavu rôznych druhov audiovizuálnej techniky. Z uvedeného počtu bolo 45 mobilných telefónov a 30 SIM kariet,“ zhrnul ZVJS v štatistike.