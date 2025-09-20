Sobota20. september 2025, meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš

Kľúčový míľnik ZVJS: Dobudovanie výstupných oddielov v projekte Šanca na návrat 2

BRATISLAVA - K augustu prešlo projektom Šanca na návrat 2 1123 odsúdených prostredníctvom nasadenia 114 osôb poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby. Medzi kľúčové míľniky, ktoré sa podarilo dosiahnuť v prvej tretine implementácie projektu, patrí dobudovanie výstupných oddielov v ôsmich nových partnerských ústavoch na výkon trestu odňatia slobody. Uviedla to Katarína Bednárová z kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).

Sociálna podpora pri návrate do spoločnosti

Výstupné oddiely sú zamerané na komplexnú sociálnu podporu odsúdeného pri prechode do spoločnosti. Aktivity v oddieloch smerujú k uplatneniu sa na trhu práce, riešeniu otázky závislostí, k podpore finančnej gramotnosti a sociálneho ukotvenia v rodine či užšej societe. „Pre nové partnerské ústavy s nižšou kapacitou výstupných oddielov (ciel/izieb) bol vytvorený nový základný resocializačný a výchovný vzdelávací program pre prácu s jednotlivcom alebo malou skupinou. V kontexte myšlienky, že resocializácia odsúdenej osoby začína prvým dňom výkonu trestu, sa v prvej fáze projektu vytvorili inovatívne aktivity a informačno-poradenské služby v rámci nástupných oddielov,“ ozrejmil ZVJS.

Priblížil, že nástupné oddiely sú zamerané na diagnostiku sociálnych problémov, rizík a potrieb po nástupe odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody. Na základe získaných údajov budú stanovené programy na zachovanie a udržanie sociálnej kondície klientov. Pilotné overovanie a vyhodnotenie inovatívnych postupov v nástupných oddieloch prebieha do konca roka.

Program pre ženy

Inovatívnym prvkom je podľa ZVJS rodovo-responzívny program pre odsúdené ženy. „V rámci pilotného overovania daného programu sa ukázala potreba vyhodnocovania spätnej väzby. Niektoré účastníčky pilotného overovania daného programu boli na začiatku jeho realizácie v odpore, no po jeho realizácii svoje stanovisko zmenili, program hodnotili pozitívne a samy priniesli podnety na modifikáciu niektorých častí programu,“ uviedol zbor.

Multifaktoriálny vzdelávací a resocializačný program

Ďalší kľúčový aspekt spomenul vytvorenie multifaktoriálneho resocializačného a výchovno-vzdelávacieho program pre probáciu. Aktuálne je realizovaná kľúčová fáza pilotného overenia, prvou skupinou sú probanti v Brezne. Následne prebehne pilotné overenie aj na skupinách v Trenčíne a Košiciach.

Identifikované výzvy do druhej tretiny implementácie projektu predstavujú podľa ZVJS najmä etablovanie vytvorených informačno-poradenských služieb pre klientov v nástupných oddieloch. Rovnako aj vytvorenie a pilotné overenie ďalších vzdelávacích programov pri výkone sankcií nespojených s odňatím slobody a príprava a vytvorenie akreditačného systému v gescii Ministerstva spravodlivosti SR.

V oblasti aplikácie a využitia moderných IT nástrojov v procese resocializácie sa podarilo pripraviť rozšírenia aplikácie HOLUP, okrem kioskov v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody aj na mobilné zariadenia (október 2023 - Android, jún 2024 - IOS). Rovnako sa pripravili zmeny v aplikácii HOLUP v kontexte zlepšovania uspokojovania užívateľských potrieb. Ide napríklad o vyhľadávanie pracovných ponúk a možnosti ubytovania podľa kraja, zoradenie pracovných skúseností od najnovších po najstaršie či zber analytických údajov, aby bolo možné sledovať prácu používateľov s aplikáciou HOLUP a na základe zistení ju zlepšovať. „Medzi inovácie pre kiosk patrí napríklad aj návod na stiahnutie mobilnej aplikácie, a medzi inováciami pre mobil sú napríklad odkazy na webové stránky v časti Rady a tipy,“ doplnil ZVJS.

Noví partneri a celonárodná pôsobnosť

Základný rozdiel oproti predchádzajúcemu projektu spočíva podľa zboru v rozšírení partnerov a zaradení nástupných oddielov do projektu. Novými partnermi sú ministerstvo spravodlivosti a osem ústavov na výkon trestu odňatia slobody. Dané rozšírenie subjektov predstavuje aj rozšírenie cieľovej skupiny na odsúdené osoby vykonávajúce tresty nespojené s odňatím slobody a aj celonárodnú pôsobnosť projektu.

Ciele projektu

Projekt Šanca na návrat 2 podporuje resocializáciu osôb po prepustení z výkonu trestu a zahŕňa široké spektrum aktivít vrátane vzdelávania, odborného poradenstva a digitalizácie služieb. Jeho cieľom je tiež znižovať recidívu. Počas výkonu trestu odňatia slobody pomáha odsúdeným aplikácia HOLUP formou kioskov, ako aj po prepustení prostredníctvom mobilnej aplikácie, čím ich podporuje kvalitnejšie a efektívnejšie sa zaradiť do života na slobode. Implementácia projektu sa začala v októbri 2023. Realizovať sa má do roku 2029. Ide o kontinuálne pokračovanie predchádzajúceho národného projektu Šanca na návrat, ktorý skončil v septembri 2023.

