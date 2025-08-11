VZÁCNY moment v Tatrách: VIDEO Neopakovateľné, čo zažila turistka... Na TOTO nikdy nezabudne

POPRAD - Počas sobotňajšej turistiky v Tatrách sa českej návšteníčke naskytol výnimočný pohľad. Na trase smerom na Tatranskú Polianku natrafila na rysa ostrovida s mláďatami a celú scénu sa jej podarilo zachytiť na video.
V sobotu sa českej turistke naskytol pohľad, ktorý sa už pravdepodobne nikdy nezopakuje. Smerom na Tatranskú Polianku - Rázcestia pod Suchým vrchom natrafila na rysa ostrovida spolu s mláďatami. Celé to zaznemenala na videu. "Je to extrémne plaché zviera, tak som nevedela, na čo čaká. A potom vybehli tie malé uzlíčky," opisuje Markéta a doplnila, že video je priblížené. "Správali sme sa ticho a rešpektovali ich priestor," dodala.
"Zážitok na celý život," zareagovali viacerí v komentároch. "Aké veľké šťastie takéto niečo vidieť, zažiť. A ešte to máte aj na videu," v dobrom závidí Slovenka. "Tak toto sa málokomu podarí," hovorí ďalší.
Rys je plachý a nočný tvor
Rys ostrovid je podľa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) najväčšia voľne žijúca mačkovitá šelma v Európe. Je to plachý a nočný tvor vyznačujúci sa svojou hustou sivožltou až hrdzavohnedou srsťou s viacerými hnedočervenými škvrnami a pozdĺžnym tmavým pruhom na chrbte. "Jedinečné usporiadanie a veľkosť tmavých hnedých škvŕn na srsti umožňuje podrobné sledovanie jednotlivých jedincov," tvrdia ochranári. Doplnili, že rysy majú trojuholníkové uši s čiernymi chlpmi na ich koncoch a tiež čierny koniec chvosta.
Na Slovensku sa rys vyskytuje najmä v horských oblastiach, kde obľubuje vertikálne výrazne členité terény s dostatkom úkrytov a skalnaté svahy. ŠOP poukázala na to, že táto šelma je samotársky žijúcim druhom a rodinné skupiny vytvárajú len samice s mláďatami mladšími ako jeden rok.