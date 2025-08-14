Úplný EXTRÉM! Obľúbená roklina v Slovenskom raji sa zmenila na ľudskú ZOO: VIDEO Hlava na hlave

PODLESOK - Najnavštevovanejšia roklina Slovenského raja, Suchá Belá, prekonáva rekordy. Najnovšie zábery z tohto známeho miesta totiž predčili všetky očakávania. Turisti, ktorí sa na toto miesto rozhodnú ísť, sa musia obrniť poriadnou dávkou trpezlivosti - turistický chodník praská vo švíkoch.
Suchá belá sa zmenila na "ľudskú zoo". Aj tak by sa dal nazvať pohľad, ktorý sa naskytol turistom, ktorí sa rozhodli navštíviť túto obľúbenú tiesňavu v Slovenskom raji. Najnovšie video, ktoré zverejnil jeden z turistov a oficiálna stránka Tatier, ukazuje desiatky metrov dlhý rad ľudí, ktorých by sa dalo počítať na stovky, ako stoja na turistickom chodníku a takmer sa nehýbu. Celkový okruh z Podleska cez Suchú Belú a späť trvá približne 4 až 4,5 hodiny. Turistom, ktorí sa cez aktuálnu turistickú sezónu rozhodnú zdolať túto roklinu, sa tento čas rozhodne natiahne.
Zuzana v reakcii opísala, že podobná situácia bola aj minulý týždeň. "V stredu (6. 8.) sme tam čakali hodinu a pol," uviedla s tým, že na turistiku vyrazila po 10-ej hodine. Viacerí turisti odporúčajú radšej zvoliť skoršie hodiny, ideálne vyraziť okolo 6-ej ráno, prípadne navštíviť tiesňavu mimo letnej sezóny. "Mňa by tam nikto nedostal. Radšej si počkám na koniec sezóny," reaguje Slovenka.
ŠIALENÉ! Obľúbené miesto v Slovenskom raji praská vo švíkoch: VIDEO Rad dlhší ako v obchode pri pokladni
"Tak už mi to dá va zmysel, prečo medvede behajú po Liptovskom Mikuláši," zareagoval s vtipom Peter. Viacerí odporúčajú zaviesť obmedzenia na počet turistov. "Napríklad v Slovinsku v národnom parku majú vstup do národného parku organizovaný, aby sa presne toto nestalo," hovorí Emília.